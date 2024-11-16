FANTASTICSÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡¢½é¼ç±é±Ç²è¤Î¤Ð¤ó¤½¤¦¤³¤¦¤òÉ¡¤ËÅ½¤Ã¤¿¼«»£¤ê¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Å·»È¡×
FANTASTICSÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡Ê27¡Ë¤¬15Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½é¼ç±é±Ç²è¤Î¸ø³«¤òÊó¹ð¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
È¬ÌÚ¤Ï¡ÖÌðÌî¤¯¤ó¤ÎÉáÄÌ¤ÎÆü¡¹¡¡ËÜÆü¸ø³«½éÆü¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢½é¼ç±é±Ç²è¡ÖÌðÌî¤¯¤ó¤ÎÉáÄÌ¤ÎÆü¡¹¡×¡Ê¿·¾ëµ£É§´ÆÆÄ¡Ë¤¬¸ø³«½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Î¤Ò¤Ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¡Âô»³¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¤Ð¤ó¤½¤¦¤³¤¦¤òÉ¡¤ËÅ½¤ê¡¢¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ð¤ó¤½¤¦¤³¤¦¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤æ¤»¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½éÃ±ÆÈ¼ç±é±Ç²è¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ð¤ó¤½¤¦¤³¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Å·»È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£