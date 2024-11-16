£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£µ»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£³£±£³¥É¥ë°Â¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ï£³Ëü£·£¹£¹£°±ß
NY³ô¼°15Æü¡ÊNY»þ´Ö15:08¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:08¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡43437.55¡Ê-313.31¡¡-0.72%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡18651.45¡Ê-456.20¡¡-2.39%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡37990¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-680¡¡-1.79%¡Ë
²¤½£³ô¼°15Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8063.61¡Ê-7.58¡¡-0.09%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 19210.81¡Ê-52.89¡¡-0.27%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7269.63¡Ê-42.17¡¡-0.58%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.299¡Ê-0.046¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.428¡Ê-0.008¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.601¡Ê+0.015¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.340¡Ê-0.006¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.356¡Ê+0.015¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.471¡Ê-0.012¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.266¡Ê-0.017¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.637¡Ê-0.060¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.065¡Ê-0.001¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á67.02¡Ê-1.68¡¡-2.45%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2568.00¡Ê-4.90¡¡-0.19%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á90622.56¡Ê+2408.96¡¡+2.73%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á13977624¡Ê+371534¡¡+2.70%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡43437.55¡Ê-313.31¡¡-0.72%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡18651.45¡Ê-456.20¡¡-2.39%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡37990¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-680¡¡-1.79%¡Ë
²¤½£³ô¼°15Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8063.61¡Ê-7.58¡¡-0.09%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 19210.81¡Ê-52.89¡¡-0.27%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7269.63¡Ê-42.17¡¡-0.58%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.299¡Ê-0.046¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.428¡Ê-0.008¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.601¡Ê+0.015¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.340¡Ê-0.006¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.356¡Ê+0.015¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.471¡Ê-0.012¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.266¡Ê-0.017¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.637¡Ê-0.060¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.065¡Ê-0.001¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á67.02¡Ê-1.68¡¡-2.45%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2568.00¡Ê-4.90¡¡-0.19%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á90622.56¡Ê+2408.96¡¡+2.73%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á13977624¡Ê+371534¡¡+2.70%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì