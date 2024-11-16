¤¹¤´¤¤¥³¥¢¥é¡ªÍèÆü40Ç¯¡¡¡Ö°¦¶¯¤¹¤®¤ë¡×½ñÀÒ½ÐÈÇ
¡¡¥³¥¢¥é¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÍèÆü¤·¡¢10·î¤Ç40Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÆâºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»105É¤¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¿Ê¿ÀîÆ°Êª¸ø±à¡Ê¼¯»ùÅç»Ô¡Ë¤Î¥³¥¢¥é¤Î¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸ÂÖ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¤¹¤´¤¤¥³¥¢¥é¡ª¡×¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡£Ãø¼Ô¤Ï¡Ö¥³¥¢¥é°¦¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×¤È¼«Éé¤¹¤ë¿·Ä¬¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ôµ×ÊÝÅÄÍµ»Ò¤µ¤ó¡£¡ÖÆ°Êª±à¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¡¢¥³¥¢¥é¤ò½ä¤ë´Ä¶ÌäÂê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡1Æü20»þ´ÖÌ²¤ë¡¢¶»¤«¤é¥®¥È¥®¥È¤Î±ÕÂÎ¤ò½Ð¤¹¡¢³°¸«¤Ë»÷¹ç¤ï¤ÌÌîÂÀ¤¤ÌÄ¤À¼¡½¡£ËÜ¤Ï112¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢À¸ÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¡¢¤â¤Õ¤â¤Õ¤·¤¿ÂÎ¤Ë¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤Î°¦¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËºÜ¤»¡¢Ì¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥¢¥é¤¬½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï1984Ç¯10·î¡£Ê¿ÀîÆ°Êª¸ø±à¤Ë¤ÏÍº2É¤¤¬Íè±à¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï»ó4É¤¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤â¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ7»ÜÀß¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019¡Á20Ç¯¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¿¹ÎÓ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£¥³¥¢¥é¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿ÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥³¥¢¥é¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶ÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£