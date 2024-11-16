»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡16ÆüÂæÏÑÀï¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ëºÍÌÚ¹À¿Í¡ÖÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡þWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡¡1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉBÁÈÂè2Àï¡¡ÆüËÜ6¡½3´Ú¹ñ¡Ê2024Ç¯11·î15Æü¡¡ÂæËÌD¡Ë
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎºÍÌÚ¤Ï¤¤ç¤¦16Æü¤ÎÂæÏÑÀï¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤Ë¸þ¤±¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤äÃ»¤¤µ÷Î¥¤Î¥À¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¡£2Ï¢¾¡Æ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ç´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡ÖÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿9Æü¤Î¥Á¥§¥³¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Ï3²ó¤ò´°Á´Åêµå¤Ç7Ã¥»°¿¶¡£Îý½¬Á°¤Ë¤ÏÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î³ÎÇ§¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¡Ö¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¶ì¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£