¸æÖÖ³¤¡¡¾¡Íø¤â¡Äº¸¸ª¤«¤éÅÚÉ¶²¼¤ËÅ¾Íî¡¡¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤±¤ºµßµÞÈÂÁ÷
¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê6ÆüÌÜ¡Ê2024Ç¯11·î15Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¸æÖÖ³¤¤¬¶×¾¡Êö¤Ë¾¡¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÚÉ¶²¼¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤ÇµÕÅ¾¤ÎÆÍ¤Íî¤È¤·¡£º¸¸ª¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã´²Í¤Ç°åÌ³¼¼¤Ø±¿¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢º¸Â¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¼«¤éµßµÞ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»Õ¾¢¤Î½Ð±©³¤¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâ¡¦¾®¾ëÇµ²Ö¡Ë¤Ï¡Ö¡Êº¸¡Ë¸ª¤È¹ø¤¢¤¿¤ê¡£¤¢¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£ÌµÍý¤µ¤»¤ë¤Î¤â¡Ä¡×¤È7ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Î½Ð¾ì¤Ë¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¡£