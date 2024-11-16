ÊÆÍ¢ÆþÊª²Á¡¢10·î¤Ï0.3¡ó¾å¾º¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ìÍÞÀ©¤Ë¿ÊÅ¸¸«¤é¤ì¤º
¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¡£±£µÆü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆÏ«Æ¯¾Ê¤¬£±£µÆüÈ¯É½¤·¤¿£±£°·î¤ÎÊÆÍ¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°·îÈæ£°¡¥£³¡ó¾å¾º¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¤Ï£°¡¥£±¡ó²¼Íî¤À¤Ã¤¿¡£Í½ÁÛ³°¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¿ô¥«·î¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÍÞÀ©¤Î¿ÊÅ¸¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼¨º¶¤·¤¿¡£
£¹·î¤Ï£°¡¥£´¡ó²¼Íî¤Ç²þÄê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯Èæ¤Ç¤Ï£°¡¥£¸¡ó¾å¾º¤È¡¢£¹·î¤Î£°¡¥£±¡ó²¼Íî¤«¤é¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£
Ç³ÎÁ¤ÎÍ¢Æþ²Á³Ê¤Ï£±¡¥£µ¡ó¾å¾º¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£²¥«·îÏ¢Â³²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿©ÉÊ²Á³Ê¤Ï£±¡¥£¶¡ó²¼Íî¤È¡¢£³¥«·îÏ¢Â³¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ç³ÎÁ¤È¿©ÉÊ¤ò½ü¤¯¥³¥¢Í¢ÆþÊª²Á¤Ï£°¡¥£´¡ó¾å¾º¡£Á°·î¤Ï£°¡¥£³¡ó¾å¾º¡£Á°Ç¯Èæ¤Ç¤Ï£²¡¥£²¡ó¾å¾º¤À¤Ã¤¿¡£