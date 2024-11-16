APEC¡¢¼«Í³ËÇ°×¤Ø·ëÂ«¡¡ÊÝ¸î¼çµÁ·Ù²ü¡¢¼óÇ¾²ñµÄ³«Ëë
¡¡¡Ú¥ê¥Þ¶¦Æ±¡ÛÆüËÜ¤äÊÆ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É21¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤¬15Æü¡¢2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¥Ú¥ë¡¼¤Î¼óÅÔ¥ê¥Þ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤¬·Ç¤²¤ë´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ê¤ÉÊÝ¸î¼çµÁÅª¤ÊÀ¯ºö¤Ë·Ù²ü¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¼«Í³ËÇ°×ÂÎÀ©¤Î·ø»ý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊý¿Ë¡£Àè¤À¤Ã¤Æ14Æü¤Ë³«¤¤¤¿³ÕÎ½²ñµÄ¤Ï¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Î¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ò»ý¤Á±Û¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óÇ¾Àë¸À¤Ç¤¤¤«¤Ë·ëÂ«¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤«¤¬¾ÇÅÀ¤À¡£
¡¡¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¤ÏÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ä¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤é¤¬½ÐÀÊ¡£¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡£¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¾ðÀª¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£