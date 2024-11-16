½ÐÈÖ·ã¸º¤Î¿û¸¶Í³Àª¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª½é½Ð¾ì¤ÇÁ¯Îõ¤Ê°ìÈ¯¡ª¡¡¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤Ëµ±¤¯
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦Âè5Àá¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤¬ÂÐÀï¤·¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÆüËÜ¤¬4¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊAFC¡Ë¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é1ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿DF¿û¸¶Í³Àª¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¿û¸¶¤Ï62Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¡Ø3-4-2-1¡ÙÉÛ¿Ø¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ë¡£ÅêÆþ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤69Ê¬¡¢Å¨¿ØÂç³°¤Î°ÌÃÖ¤Ç¶¶²¬Âç¼ù¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¡¢°ËÅì½ãÌé¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¿¯Æþ¡£Ãæ±û¤Ø¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òÆ÷¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¿¼¤¤°ÌÃÖ¤«¤é±¦Â¤Ç¥Ë¥¢¾å¤ò·â¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¿û¸¶¤Ï2020Ç¯10·î¤Î¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½Àï¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2023Ç¯3·î¤Î¡ÈÂè2¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É°Ê¹ß¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÄêÃå¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢´ðËÜÉÛ¿Ø¤¬¡Ø3-4-2-1¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯6·î°Ê¹ß¤Ï½ÐÈÖ¤¬·ã¸º¤·¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤¬¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª5»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿û¸¶¤ÎÂåÉ½Àï½Ð¾ì¤Ï¡¢º£Ç¯6·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÂåÉ½Àï°ÊÍè6»î¹ç¤Ö¤ê¡£¥´¡¼¥ë¤Ï2023Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ê¥¢ÂåÉ½Àï°ÊÍè¡¢1Ç¯¤Ö¤êÂåÉ½ÄÌ»»2ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Âè1Àá vsÃæ¹ñÂåÉ½¡§ÆîÌîÂó¼Â
Âè2Àá vs¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½¡§¾åÅÄåºÀ¤
Âè3Àá vs¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¡§³ùÅÄÂçÃÏ
Âè4Àá vs¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¡§¼éÅÄ±ÑÀµ
Âè5Àá vs¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¡§¿û¸¶Í³Àª
ÀèÀ©ÅÀ
2ÅÀÌÜ
3ÅÀÌÜ
4ÅÀÌÜ
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¿û¸¶¤Ï62Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¡Ø3-4-2-1¡ÙÉÛ¿Ø¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ë¡£ÅêÆþ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤69Ê¬¡¢Å¨¿ØÂç³°¤Î°ÌÃÖ¤Ç¶¶²¬Âç¼ù¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¡¢°ËÅì½ãÌé¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¿¯Æþ¡£Ãæ±û¤Ø¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òÆ÷¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¿¼¤¤°ÌÃÖ¤«¤é±¦Â¤Ç¥Ë¥¢¾å¤ò·â¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Âè1Àá vsÃæ¹ñÂåÉ½¡§ÆîÌîÂó¼Â
Âè2Àá vs¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½¡§¾åÅÄåºÀ¤
Âè3Àá vs¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¡§³ùÅÄÂçÃÏ
Âè4Àá vs¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¡§¼éÅÄ±ÑÀµ
Âè5Àá vs¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¡§¿û¸¶Í³Àª
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤¬ÂçÎÌ4ÆÀÅÀ¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢·âÇË¡ª
ÀèÀ©ÅÀ
2ÅÀÌÜ
3ÅÀÌÜ
4ÅÀÌÜ