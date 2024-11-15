¥Þ¥ª¥êÅÞµÄ°÷¤¬¡Ö¥Ï¥«¡×ÍÙ¤ê¤Ç¹³µÄ¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉµÄ²ñ
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉµÄ²ñ¤ÇÀè½»Ì±¡Ö¥Þ¥ª¥êÂ²¡×¤Î¸¢Íø¤ò¸«Ä¾¤¹Ë¡°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëµÄ°÷¤é¤¬ÅÁÅýÅª¤ÊÍÙ¤ê¤Ç¹³µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¡¢À¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¡¢Ë¡°Æ¤ò°ú¤Îö¤¯½÷À¡£¼þ¤ê¤ÎµÄ°÷¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢³Ý¤±À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡14Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉµÄ²ñ¤Ç¤Ï¥Þ¥ª¥êÂ²¤Î¸¢Íø¤òÄê¤á¤¿¡Ö¥ï¥¤¥¿¥ó¥®¾òÌó¡×¤Î²ò¼á¤òÂª¤¨Ä¾¤¹Ë¡°Æ¤¬¿³µÄ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥ª¥êÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ï¡Ö¥Þ¥ª¥êÂ²¤Î¸¢Íø¤òÂ»¤Ê¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤¬»î¹çÁ°¤ËÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÁÅýÅª¤ÊÍÙ¤ê¡Ö¥Ï¥«¡×¤Ç¹³µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹³µÄ¤Ë¤ÏËµÄ°¼Ô¤â²Ã¤ï¤ê¡¢µÄ²ñ¤Ï°ì»þ¡¢ÃæÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ë¡°Æ¤Ï²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢15Æü¤Ë¤Ï1Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¹³µÄ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÍÁ³¡¢À¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¡¢Ë¡°Æ¤ò°ú¤Îö¤¯½÷À¡£¼þ¤ê¤ÎµÄ°÷¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢³Ý¤±À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡14Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉµÄ²ñ¤Ç¤Ï¥Þ¥ª¥êÂ²¤Î¸¢Íø¤òÄê¤á¤¿¡Ö¥ï¥¤¥¿¥ó¥®¾òÌó¡×¤Î²ò¼á¤òÂª¤¨Ä¾¤¹Ë¡°Æ¤¬¿³µÄ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥ª¥êÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ï¡Ö¥Þ¥ª¥êÂ²¤Î¸¢Íø¤òÂ»¤Ê¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤¬»î¹çÁ°¤ËÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÁÅýÅª¤ÊÍÙ¤ê¡Ö¥Ï¥«¡×¤Ç¹³µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹³µÄ¤Ë¤ÏËµÄ°¼Ô¤â²Ã¤ï¤ê¡¢µÄ²ñ¤Ï°ì»þ¡¢ÃæÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ë¡°Æ¤Ï²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢15Æü¤Ë¤Ï1Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¹³µÄ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£