[11.15 W杯アジア最終予選第5節 日本 4-0 インドネシア ジャカルタ]

　日本代表は15日、北中米W杯アジア最終予選第5節でインドネシア代表とアウェーで対戦し、4-0の快勝を飾った。

　iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。

　最も評価が高かったのは、チーム2点目を決めたMF南野拓実で『6.83』。2位は先制のオウンゴールにつながるパスを出したMF鎌田大地で『6.77』、3位は3点目を挙げたMF守田英正で『6.68』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。

▼先発

GK 1 鈴木彩艶 6.54

DF 3 橋岡大樹 5.06

DF 4 板倉滉 5.07

DF 16 町田浩樹 5.63

MF 6 遠藤航 6.00

MF 8 南野拓実 6.83

MF 5 守田英正 6.68

MF 15 鎌田大地 6.77

MF 7 三笘薫 6.18

MF 10 堂安律 5.15

FW 19 小川航基 5.76

▼途中出場

FW 11 前田大然 6.05

DF 2 菅原由勢 6.15

MF 14 伊東純也 6.41

MF 21 旗手怜央 5.68

FW 18 大橋祐紀 5.56

　iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!