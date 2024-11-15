みんなで採点!! 敵地インドネシア戦で4-0快勝の森保J、最も評価が高かったのは…
[11.15 W杯アジア最終予選第5節 日本 4-0 インドネシア ジャカルタ]
日本代表は15日、北中米W杯アジア最終予選第5節でインドネシア代表とアウェーで対戦し、4-0の快勝を飾った。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、チーム2点目を決めたMF南野拓実で『6.83』。2位は先制のオウンゴールにつながるパスを出したMF鎌田大地で『6.77』、3位は3点目を挙げたMF守田英正で『6.68』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
▼先発
GK 1 鈴木彩艶 6.54
DF 3 橋岡大樹 5.06
DF 4 板倉滉 5.07
DF 16 町田浩樹 5.63
MF 6 遠藤航 6.00
MF 8 南野拓実 6.83
MF 5 守田英正 6.68
MF 15 鎌田大地 6.77
MF 7 三笘薫 6.18
MF 10 堂安律 5.15
FW 19 小川航基 5.76
▼途中出場
FW 11 前田大然 6.05
DF 2 菅原由勢 6.15
MF 14 伊東純也 6.41
MF 21 旗手怜央 5.68
FW 18 大橋祐紀 5.56
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!
日本代表は15日、北中米W杯アジア最終予選第5節でインドネシア代表とアウェーで対戦し、4-0の快勝を飾った。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、チーム2点目を決めたMF南野拓実で『6.83』。2位は先制のオウンゴールにつながるパスを出したMF鎌田大地で『6.77』、3位は3点目を挙げたMF守田英正で『6.68』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
GK 1 鈴木彩艶 6.54
DF 3 橋岡大樹 5.06
DF 4 板倉滉 5.07
DF 16 町田浩樹 5.63
MF 6 遠藤航 6.00
MF 8 南野拓実 6.83
MF 5 守田英正 6.68
MF 15 鎌田大地 6.77
MF 7 三笘薫 6.18
MF 10 堂安律 5.15
FW 19 小川航基 5.76
▼途中出場
FW 11 前田大然 6.05
DF 2 菅原由勢 6.15
MF 14 伊東純也 6.41
MF 21 旗手怜央 5.68
FW 18 大橋祐紀 5.56
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