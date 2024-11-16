¡ÖÎÉ¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤¿¡×¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤é¤º¤âOG¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¾®Àî¹Ò´ð¡¢¥¢¥¦¥§¥¤3»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤à³èÌö¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤ÎFW¾®Àî¹Ò´ð(NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó)¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
15Æü¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè5Àá¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½vsÆüËÜÂåÉ½¤¬¥²¥í¥é¡¦¥Ö¥ó¡¦¥«¥ë¥Î¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢0-4¤ÇÆüËÜ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
4»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄÆüËÜ¡£ºÇ²¼°Ì¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÆÍÁ³¤Î¥¹¥³¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëÎô°¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È7Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¤Î´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¶ìÀï¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÄÏ¤à¤È¡¢¾®Àî¤âÍí¤ó¤À¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£¤µ¤é¤ËÆîÌîÂó¼Â¤Î¥´¡¼¥ë¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢Á°È¾¤ò2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ª¤¨¤ë¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ¼éÅÄ±ÑÀµ¤¬3ÅÀÌÜ¡£¤µ¤é¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¿û¸¶Í³Àª¤Ï´°Á´¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¶¹¤¤¥³¡¼¥¹¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¡£0-4¤ÇÆüËÜ¤¬²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¡ØDAZN¡Ù¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¾®Àî¤Ï¡¢ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÉ¤¤·Á¤Ç(³ùÅÄ)ÂçÃÏ¤¯¤ó¤¬È´¤±½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®Àî¤ÏºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç2ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤ËÍí¤ó¤À¡£
¡Ö¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÂç´¿À¼¤ÎÃæ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¤¬Á°È¾¤ÎºÇ½é¤Ë»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀËþÂ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦Ãæ¡¢¼¡¤âÃæ¹ñÂåÉ½¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ÜÆ°¤ä½àÈ÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñÀï¤ÇÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÆ°²è¡Û¼éÅÄ±ÑÀµ¤Î¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¹¤«¤é³ùÅÄÂçÃÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë
15Æü¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè5Àá¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½vsÆüËÜÂåÉ½¤¬¥²¥í¥é¡¦¥Ö¥ó¡¦¥«¥ë¥Î¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢0-4¤ÇÆüËÜ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
4»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄÆüËÜ¡£ºÇ²¼°Ì¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÆÍÁ³¤Î¥¹¥³¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëÎô°¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È7Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¤Î´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¶ìÀï¤¹¤ë¡£
»î¹ç¸å¡¢¡ØDAZN¡Ù¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¾®Àî¤Ï¡¢ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÉ¤¤·Á¤Ç(³ùÅÄ)ÂçÃÏ¤¯¤ó¤¬È´¤±½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®Àî¤ÏºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç2ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤ËÍí¤ó¤À¡£
¡Ö¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÂç´¿À¼¤ÎÃæ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¤¬Á°È¾¤ÎºÇ½é¤Ë»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀËþÂ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦Ãæ¡¢¼¡¤âÃæ¹ñÂåÉ½¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ÜÆ°¤ä½àÈ÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñÀï¤ÇÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÆ°²è¡Û¼éÅÄ±ÑÀµ¤Î¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¹¤«¤é³ùÅÄÂçÃÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë