“ラヴソングの王様”として名を馳せる、アーティスト・鈴木雅之が、マルチクリエイター・こっちのけんととの2ショット写真を公開した。

写真:一発撮りの生配信という緊張感から開放された鈴木雅之とこっちのけんと

■「TFTの新たなチャレンジに共に賛同したこっちのけんとさんと」

日本発の音楽ジャンルYouTubeチャンネルとして存在感を放ってきた『THE FIRST TAKE』がチャンネル開設5周年を記念し、チャンネル初となる一発撮りのパフォーマンスを生配信する企画『REAL TIME THE FIRST TAKE』を11月15日19時から開催。

同企画に出演した鈴木雅之は、スタッフ公式X(旧Twitter)にて「ご視聴ありがとうございました」という感謝のメッセージとともに、同じく同企画に出演したこっちのけんととの2ショットを公開。

写真左のこっちのけんとは緑のスーツを、写真右の鈴木雅之は新調したての水色のスーツにそれぞれ身を包み、にこやかな笑顔を見せている。

なお、投稿文には今日パフォーマンスした「め組のひと」「大田区立大森第八中学校校歌」「ランナウェイ」のセットリストを記したほか、「来年 佐藤善雄、桑野信義と共に全国を廻ります」と『REAL TIME THE FIRST TAKE』をともに出演したメンバーでのツアーへの意気込みが綴られている。

■こっちのけんとはコーラスを担当した仲間との記念ショットを公開

そして、こっちのけんとも自身のXにて感謝を綴るとともに、緊張する自身を支えてくれたというコーラスメンバーとの記念ショットを公開。

さらに、「鈴木雅之 さんのリアタイファーストテイクもとてつもなく素晴らしく人生で1番画面に向かって拍手してました。夢かなこの人生」と感想を綴っている。