Ayumu Imazuが、来年2025年3月から4大都市をまわるホールツアーを開催することを発表した。本ツアーは3月20日(木・祝)の東京・LINE CUBE SHIBUYAを皮切りに、4月5日(土)福岡・福岡国際会議場メインホール、4月12日(土)愛知・PORTBASE、4月27日(日)大阪・NHK大阪ホールと4大都市での開催となる。なお、チケットは明日11月16日(土)正午よりWeverse の Ayumu Imazu OFFICIAL FANCLUB JAPAN MEMBERSHIP会員対象に先行受付が開始される。

<MAX: The Lounge, The Party, The Afterparty. A Three Night Experience.>



CHICAGO (The Lounge)日程:Tuesday, Feb 11, 2025会場:Subterranean, Upstairs, Chicago, IL時間:Doors: 6:30PM | Show: 7:30PMCHICAGO (The Party)日程:Wednesday, Feb 12, 2025会場:Subterranean, Upstairs, Chicago, IL時間:Doors: 6:30PM | Show: 7:30PMCHICAGO (The Afterparty)日程:Thursday, Feb 13, 2025会場:Subterranean, Upstairs, Chicago, IL時間:Doors: 6:30PM | Show: 7:30PMNEW YORK (The Lounge)日程:Sunday, Feb 23, 2025会場:Bowery Ballroom, New York, NY時間:Show: 7:00PMNEW YORK (The Party)日程:Monday, Feb 24, 2025会場:Bowery Ballroom, New York, NY時間:Show: 7:00PMNEW YORK (The Afterparty)日程:Tuesday, Feb 25, 2025会場:Bowery Ballroom, New York, NY時間:Show: 7:00PMLOS ANGELES (The Lounge)日程:Saturday, Mar 8, 2025会場:Troubadour, West Hollywood, CA時間:Doors: 7:00PMLOS ANGELES (The Party)日程:Sunday, Mar 9, 2025会場:Troubadour, West Hollywood, CA時間:Doors: 7:30PMLOS ANGELES (The Afterparty)日程:Monday, Mar 10, 2025会場:Troubadour, West Hollywood, CA時間:Doors: 7:30PM出演:MAXサポートアクト:Ayumu ImazuチケットURL:https://linktr.ee/3nightstour※日程は現地時間