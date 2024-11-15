¥×¡¼¤µ¤ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥Õ¥§
2024Ç¯11·î9Æü¤«¤é12·î15Æü¤Þ¤Ç¡¢¿·½É¥ß¥í¡¼¥É¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-1-3¡Ë7³¬ ¡ÖOH MY CAFE¡×¤Ë¤Æ¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥Õ¥§¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥º¥é¥ê
Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖFUNNY¡õFRIENDS¡×¡£¥×¡¼¤µ¤ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¡¼¤µ¤ó¤ò¥Ñ¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡ÖHAPPY¥Ñ¥¹¥¿¥×¥ì¡¼¥È¡×¡Ê2090±ß¡Ë¤ä¥Æ¥£¥¬¡¼¤Î¤·¤Þ¤·¤ÞÌÏÍÍ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¡ÖFUNNY¥Ó¡¼¥ó¥º¥«¥ì¡¼¡×¡Ê1990±ß¡Ë¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯Îà¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
´ÌÆþ¤ê¥á¥â¡Ê1650±ß¡Ë¤ä¥ï¥Ã¥Ú¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê1100±ß¡Ë¤Ê¤É¤Î¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¤Ï11»þ15Ê¬¤«¤é21»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Î75Ê¬Æþ¤ìÂØ¤¨À©¡£
»öÁ°Í½Ìó¡ÊÍ½Ìó¶â³Û770±ß¡Ë¤ÇÍè¾ì¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´4¼ï¡Ë¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£