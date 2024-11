Travis Japan、2ndアルバム『VIIsual』に収録される各メンバー監修楽曲の詳細を発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■初回T盤の特典ディスクのティザー映像も公開!MVやバラエティコンテンツ「VIIsual選手権」などを収録!

Travis Japanが、2ndアルバム『VIIsual』(12月4日発売)に収録される、メンバーそれぞれが監修した楽曲の詳細が発表された。

アルバム本編は全13曲でそのうちの7曲をメンバーが監修。5曲目に収録されている「BO$$Y」は中村海人監修で、リズミカルで力強いダンスナンバー。洗練されたクールでキャッチーなメロディに、さらにTravis Japanのダンスが加わり、楽曲の持つエネルギッシュな力強さがさらに際立つ楽曲となっている。

6曲目の 「Rush」は、松田元太監修で、ダイナミックでセクシーなサウンドと、メロディックでキャッチーなリフが特徴。エレクトロニックなビートとセクシーな雰囲気を醸し出しリスナーを魅了する。

7曲目の「Whiskey and Tonic」は、松倉海斗監修で、ソウルフルな雰囲気で、深みと柔らかさのあるボーカルが特徴。落ち着いたリズムに切なさや情感が込められたメロディが乗り、リスナーをノスタルジックな気分にさせる。

9曲目の「HBD」は、吉澤閑也監修で、明るくリズミカルなビートが特徴。キャッチーなメロディラインが印象的で、特にサビでは、エネルギッシュなボーカルが際立ち、リスナーに前向きなエネルギーを届ける。

10曲目の「Fireflies」は、宮近海斗監修で、クールでグルーヴィーな印象を与える楽曲。ミッドテンポのリズムが心地よくメロディはシンプルながらも情感豊かで、どこかリラックスした雰囲気も醸し出す。

11曲目の「Thrill」 は七五三掛龍也監修で、ダークなビートを中心に展開し、全体にミステリアスな雰囲気の楽曲。ボーカルはエモーショナルで力強く、リスナーを曲の世界観に引き込んでいく。

13曲目の「Underdogs 」は川島如恵留監修で、爽やかなバンドサウンドとエネルギッシュでダイナミックなサウンドが特徴で、拳をあげて盛り上がれる楽曲。青春を感じさせるメロディーと前向きな歌詞がリスナーに元気を与える。メンバーそれぞれの個性も楽しめる楽曲がラインナップされている。

また、初回T盤の特典ディスクのティザー映像も公開された。

初回T盤の特典ディスクには、2024年配信リリースした「T.G.I. Friday Night」「Sweetest Tune」「Crazy Crazy」のMVとBehind the scenes、アルバムに収録される新曲「BO$$Y」のMVとBehind the scenes、ジャケット写真やアートワーク撮影時のBehind the scenesを収録。

さらに、Travis Japan’s Houseで繰り広げられる、様々なテーマの写真や動画をメンバーそれぞれが持ち寄り、そのビジュアルを競う「VIIsual選手権」などのバラエティコンテンツも収められる他、32ページのブックレットも付随する。

リリース情報

2024.12.04 ON SALE

ALBUM『VIIsual』

DIGITAL ALBUM『VIIsual -Global Edition-』

『VIIsual』スペシャルサイト

https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/VIIsual/

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/