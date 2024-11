Googleスマホ「Pixel 5a (5G)」に2024年8月以来のソフトウェア更新が提供開始!

Googleは12日(現地時間)、同社が「Made by Google」として自社ブランドで展開している「Pixel」シリーズとして2021年8月に発売された5G対応スタンダードスマートフォン(スマホ)「Pixel 5a (5G)」に対してソフトウェア更新を提供開始したとお知らせしてます。Pixel 5a (5G)の更新後のビルド番号は日本向け製品(型番:G4S1M)を含めて「AP2A.240805.005.S4」とのこと。

5G NR: n1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 77, 78

4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71

3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX

2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz

・ソフトウェア更新中は、発着信を含むスマートフォンの各機能をご利用できません。また、緊急通報(110番、118番、119番)をご利用することもできません。

・ソフトウェア更新の完了までに最大20分程度かかる場合があります。

・ソフトウェア更新を行う際は通信が切断されないよう、電波状態のよい場所で移動せずに実施してください。

・ソフトウェア更新中は、絶対に本機の電源を切らないでください。故障の原因となります。

・ソフトウェア更新は電池を十分に充電した状態で実施してください。ソフトウェア更新中に電池切れになると、故障の原因となる可能性があります。

・本機の状況(故障・破損・水濡れ等)によっては、保存されているデータが破損・消失されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが破損・消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・ソフトウェア更新による個々のアプリケーションの動作保証はできません。更新前に、ご利用のアプリケーションに関する対応OSバージョンをご確認の上で実施してください。

・その他のご注意点はソフトバンク公式サイト>" target="_blank"><<ソフトウェア更新>>をご確認ください。

更新内容はPixel 5a (5G)を販売していたソフトバンクでは「動作安定性の向上」と案内しており、更新にかかる時間はソフトバンクでは最大20分程度としています。なお、Pixel 5a (5G)についてはすでに紹介しているようにセキュリティー更新のサポート期限が2024年8月までであるため、2024年8月分を最後にその後はソフトウェア更新が提供されていませんでしたが、新たにソフトウェア更新が配信されました。Pixel 5a (5G)はGoogleが展開するPixelブランドにおけるスマホのうちのフラッグシップモデルに対する廉価モデル“a”シリーズとして「Pixel 4a」や「Pixel 4a (5G)」に続いて2021年8月に発売され、画面サイズの大きなPixel 4a (5G)の後継機となっており、Pixel 4a (5G)の機能強化版といった位置付けとなり販売された国が日本とアメリカのみとなっていたほか、通信事業者では世界でソフトバンクだけが販売するという珍しい機種でした。ディスプレイは画面左上にパンチホールを配置したアスペクト比9:20の縦長な約6.34インチFHD+(1080×2400ドット)有機EL/OLED(約413ppi)で、HDRや常時表示(Always On Display)、コントラスト比10万:1に対応し、画面は強化ガラス「Corning Gorilla Glass 3」で覆われています。サイズは約154.9×73.7×7.6mm、質量は約185g。本体カラーはMostly Black(モーストリーブラック)の1色のみで、外装はプレミアム金属製ユニボディーで背面はマットな質感となっているとのこと。チップセット(SoC)はPixel 4a (5G)や「Pixel 5」と同じくQualcomm製「Snapdragon 765G 5G Mobile Platform」を採用し、セキュリティーチップ「Titan M」も引き続いて搭載しています。またPixelシリーズ史上最大となる4680mAhバッテリーを搭載し、アダプティブバッテリーなどの機能によって1日中使っても余裕のある電池持ちを実現し、Extreme Battery Saverを使用すれば、1回の充電で最大48時間持つということです。急速充電「USB PD 2.0」(最大18W)にも対応。主な仕様は6GB内蔵メモリー(RAM)および128GB内蔵ストレージ、USB Type-C端子(USB 3.1 Gen 1)、3.5mmイヤホンマイク端子、ステレオスピーカー、マイク×2など。Pixel 5では対応していたものの、Pixel 4a (5G)では非対応だった防水・防塵(IP67準拠)に対応しています。一方、Pixel 5が対応しているワイヤレス充電には非対応。電源キーはオリーブカラーをあしらっており、音量上下キーも搭載。防水やワンセグ、microSDカードなどの外部ストレージスロットには非対応。カメラはPixel 5やPixel 4a (5G)と同等のカメラ機能を有し、リアカメラは像面位相差オートフォーカス(PDAF)や光学式手ブレ補正(OIS)、電子式手ブレ補正(EIS)に対応した約1220万画素デュアルピクセルCMOS(1画素1.4μm)/広角レンズ(F1.7、画角77°)と約1600万画素CMOS(1画素1.0μm)/超広角レンズ(F2.2、画角107°)のデュアル構成となっており、デュアル露出補正機能付きHDR+やポートレートモード、トップショット、超解像ズーム、天体写真の撮影が可能な夜景モードなどに対応。フロントカメラは約800万画素CMOS(1画素1.12μm)/広角レンズ(F2.0、画角83°)を搭載し、Soliレーダーは非搭載で、顔認証には対応せず、背面に指紋センサーを搭載し、指紋認証機能「Pixel Imprint」に対応しています。携帯電話ネットワークは日本市場向けのG4S1Mは対応周波数帯が以下のようになっており、SIMカードはnanoSIMカード(4FF)サイズのスロットが1つあるほか、eSIMを搭載しています。その他、2x2 MIMOに対応したIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(2.4および5.xGHz)の無線LAN(Wi-Fi)やBluetooth 5.0 LE、NFC Type A/B、ノイズキャンセル機能、近接センサー、環境光センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、磁力センサー、気圧センサー、センサーHub、位置情報取得(A-GNSS、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou)。その他の詳細な製品情報は『Google、防水対応の新スタンダードスマホ「Pixel 5a (5G)」を発表!日本ではおサイフケータイに対応。8月26日発売で、価格は5万1700円 - S-MAX』をご覧ください。更新は「設定」→「システム」→「システムアップデート」にて「アップデートをチェック」を選択し、アップデートファイルをダウンロードしたら「完了」をタップすると更新が行われ、再起動後に完了します。詳細は『システムアップデート手順(PDF形式:536KB)』をご確認ください。ビルド番号は「設定」→「デバイス情報」→「ビルド番号」にて確認可能です。更新に際しての注意事項は以下の通り。なお、GoogleではファクトリーイメージやOTAイメージも公開しています。

