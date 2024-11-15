¡Úµð¿Í¡Û ¹â¶¶Îé¤¬¡É¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼²ñ¡É¤ò³«ºÅ¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌîµå¤ÎÏÃ¤ò¡×À¾Éð¡¦Í¿ºÂ¡¢£Ä£å£Î£Á¡¦ÃæÀîñ¥¤È£´»þ´Ö¤ÎÌîµåÃÌµÄ
¡¡µð¿Í¤Î¹â¶¶ÎéÅê¼ê¤¬£±£µÆü¡¢¡É¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼²ñ¡É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹â¶¶Îé¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤ê£Ä£å£Î£Á¡¦ÃæÀîñ¥¡¢À¾Éð¡¦Í¿ºÂ¤È¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó£³Åê¼ê¤Ë¤è¤ë¿©»ö²ñ¤ò£±£´Æü¤Ë³«ºÅ¡£¾Æ¤Æù¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÌó£´»þ´Ö¡¢ÌîµåÃÌµÄ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌîµå¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ë¤«¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤«¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÏÃ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£º¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤âÏÃ¤·¤¿¡×¤Èµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤·£´·î¤Ë£²¾¡¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×Àï°Ê¹ß¤Ë¼ºÂ®¡££±£±ÅÐÈÄ¤Ç£²¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£¶£¶¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡Ö¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¸åÈ¾¤Ï¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²þÎÉ¤·¤Æ¤¤¤ëµå¼ï¤Î°ì¤Ä¤¬¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡£Æ±¤¸²¼¼êÅê¤²¤ÇÆ±µå¼ï¤òÆÀ°Õ¤¹¤ëÃæÀîñ¥¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤Ïµ®½Å¤ÊºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÃæÀî¤¯¤ó¤¬¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÅê¤²¤ë¤«¡¢²óÅ¾¼´¤ä¥Ü¡¼¥ë¤Î°®¤ê¤Ê¤É¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤È¼«Ê¬¤Ë¥×¥é¥¹¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÃµµæ¿´¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£±£²·î¤ÏÄê´üÅª¤Ë¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó£³¿Í¤ÇÎý½¬¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡Ö¼ç´Ñ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤ä´¶³Ð¤òÅÁ¤¨¹ç¤¨¤¿¤é¡×¡£µå³¦¤Ç¤â´õ¾¯¤Ê¥¢¥ó¥À¥¹¥í¡¼¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¹à¤ò»ý¤ÄÅê¼êÆ±»Î¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤·¡¢¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£µ¨£±£µ¾¡¤òµó¤²¤¿¿ûÌî¤¬³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ê¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤¬¥Á¡¼¥à¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¡£¤½¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Öº£µ¨¤ÏÀèÈ¯¤ÇÇ¯´ÖÄÌ¤·¤ÆÅê¤²¤ëÆñ¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£