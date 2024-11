2024年11月15日(金)に発売された『キラピチ12月号』のふろくはサンエックスキャラクターズ2025年スケジュール帳。サンエックスのキャラクターたちが大集合の超豪華な付録だ。スケジュール帳には、「たれぱんだ」「アフロ犬」「リラックマ」「まめゴマ」「センチメンタルサーカス」「すみっコぐらし」「じんべえさん」「ころころコロニャ」「ココロアライグマ」「シュガーココムー」「いしよわちゃん」などのサンエックスを代表する人気キャラが登場! サンエックスの広報を務めるコロニャがラインナップしているのも嬉しい。月ごとにキャラが変わるから、1年を通して楽しく使える。あなたの推しキャラクターもきっと入っているはず!

また、スケジュール帳のカバーの中にはメモやペンなどの小物を入れることが可能だ。とじこみふろくも豪華。スケジュール帳の着せ替えカバーが「すみっコぐらし」と「リラックマ」の2種類のバージョンがついてくる。気分に合わせて好きな方を選んで使ってみよう。また、「ちいかわ」「すみっコぐらし」「もちもちぱんだ」の『人気キャラ クリスマスカード』も、それぞれ2枚ずつ付属する。そして今号のスペシャルキャラMIXシールは、「すみっコぐらし」「リラックマ」「もちもちぱんだ」「いーすとけん。」「ちいかわ」「mofusand」「コウペンちゃん」「スヌーピー」「シナモロール」「クロミ」の全10キャラクター。ぜんぶキュートで、どれから使おうか迷ってしまいそう。このほか『キラピチ12月号』では、人気キャラクターたちの楽しい企画ページや冬のおしゃれのお悩み解決など、この冬を満喫するための情報がもりだくさん。毎年恒例の「JSハヤりものランキング」もお見逃しなく。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.