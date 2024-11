サンリオキャラクターズが水彩画のように淡く優しく描かれたヘアアクセサリーが登場。11月下旬から「サンリオキャラクターズ 水彩花柄ヘアアクセサリー」が全国のカプセルトイコーナーにて発売予定。サンリオは、ハローキティやマイメロディといった日本を代表するキャラクターを生み出し続けてきた企業。400を超える自社開発の<サンリオキャラクターズ>を使ったグッズを展開するほか、サンリオピューロランドといったテーマパーク事業も手掛けており、特に若い女性から絶大な支持を集めている。「サンリオキャラクターズ」は、サンリオが展開する「ハローキティ」や「マイメロディ」、「シナモロール」などのキャラが、各シリーズの枠を超えて共演するカテゴリー。

本アイテムは、サンリオのキャラクターたちのヘアアクセサリー。注目ポイントは、優しい水彩タッチのかわいいイラスト。淡い雰囲気で描かれたキャラクターは、ポーズや表情もどこかはかなげ。見ているだけで優しい気持ちになれそう。本体の中にはビーズが入っているので、動かすとキラキラとキャラクターを演出してくれる。ラインナップは、「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」「ポチャッコ」「こぎみゅん」の全5種。ゴム仕様なので、髪を結ったりバッグに付けたりと、いろいろな用途で楽しんでほしい。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655128