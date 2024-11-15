11月17日（日）に京都競馬場で行われる、第41回マイルチャンピオンシップ（G1・3歳上オープン・芝1600m）の枠順は下記の通り。連覇を狙うナミュールは2枠4番へ。C.デムーロ騎手とのコンビで期待は高まる。欧州最強マイラーのチャリンは6枠11番に入った。注目の発走は17日（日）15時40分。

【マイルCS】昨年覇者ナミュールは22キロ増…調教後馬体重

チャリンは6枠11番へ

1-1

コムストックロード

牝5・56.0・幸英明

宗像義忠・美浦

1-2

ブレイディヴェーグ

牝4・56.0・C.ルメール

宮田敬介・美浦

2-3

バルサムノート

牡4・58.0・北村友一

高野友和・栗東

2-4

ナミュール

牝5・56.0・C.デムーロ

高野友和・栗東

3-5

ジュンブロッサム

牡5・58.0・戸崎圭太

友道康男・栗東

3-6

オオバンブルマイ

牡4・58.0・武豊

吉村圭司・栗東

4-7

マテンロウスカイ

せん5・58.0・横山典弘

松永幹夫・栗東

4-8

フィアスプライド

牝6・56.0・A.シュタルケ

国枝栄・美浦

5-9

ニホンピロキーフ

牡4・58.0・田口貫太

大橋勇樹・栗東

5-10

レイベリング

牡4・58.0・津村明秀

鹿戸雄一・美浦

6-11

チャリン

牡4・58.0・R.ムーア

R.ヴェリアン

6-12

アルナシーム

牡5・58.0・藤岡佑介

橋口慎介・栗東

7-13

ソウルラッシュ

牡6・58.0・団野大成

池江泰寿・栗東

7-14

ウインマーベル

牡5・58.0・松山弘平

深山雅史・美浦

8-15

セリフォス

牡5・58.0・川田将雅

中内田充正・栗東

8-16

タイムトゥヘヴン

牡6・58.0・柴田善臣

戸田博文・美浦

8-17

エルトンバローズ

牡4・58.0・西村淳也

杉山晴紀・栗東