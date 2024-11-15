【マイルCS】連覇を狙うナミュールは2枠4番へ
11月17日（日）に京都競馬場で行われる、第41回マイルチャンピオンシップ（G1・3歳上オープン・芝1600m）の枠順は下記の通り。連覇を狙うナミュールは2枠4番へ。C.デムーロ騎手とのコンビで期待は高まる。欧州最強マイラーのチャリンは6枠11番に入った。注目の発走は17日（日）15時40分。
1-1
コムストックロード
牝5・56.0・幸英明
宗像義忠・美浦
1-2
ブレイディヴェーグ
牝4・56.0・C.ルメール
宮田敬介・美浦
2-3
バルサムノート
牡4・58.0・北村友一
高野友和・栗東
2-4
ナミュール
牝5・56.0・C.デムーロ
高野友和・栗東
3-5
ジュンブロッサム
牡5・58.0・戸崎圭太
友道康男・栗東
3-6
オオバンブルマイ
牡4・58.0・武豊
吉村圭司・栗東
4-7
マテンロウスカイ
せん5・58.0・横山典弘
松永幹夫・栗東
4-8
フィアスプライド
牝6・56.0・A.シュタルケ
国枝栄・美浦
5-9
ニホンピロキーフ
牡4・58.0・田口貫太
大橋勇樹・栗東
5-10
レイベリング
牡4・58.0・津村明秀
鹿戸雄一・美浦
6-11
チャリン
牡4・58.0・R.ムーア
R.ヴェリアン
6-12
アルナシーム
牡5・58.0・藤岡佑介
橋口慎介・栗東
7-13
ソウルラッシュ
牡6・58.0・団野大成
池江泰寿・栗東
7-14
ウインマーベル
牡5・58.0・松山弘平
深山雅史・美浦
8-15
セリフォス
牡5・58.0・川田将雅
中内田充正・栗東
8-16
タイムトゥヘヴン
牡6・58.0・柴田善臣
戸田博文・美浦
8-17
エルトンバローズ
牡4・58.0・西村淳也
杉山晴紀・栗東