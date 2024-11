15日、明治安田J3リーグ第37節のFC大阪vsSC相模原が東大阪市花園ラグビー場で行われ、ホームのFC大阪が1-0で勝利した。勝利すれば他会場の結果次第でJ2昇格プレーオフ進出が今節決まる5位FC大阪(勝ち点54)。一方、10位SC相模原(勝ち点50)は敗れればプレーオフ進出の望みが絶たれる状況で敵地に乗り込んだ。互いにゴール前を行き来する立ち上がり。9分にはFC大阪がハイプレスからボール奪取し、増田隼司のシュート。ディフレクトしたボールを久保吏久斗が押し込んだが、オフサイドの判定で得点は認められなかった。

拮抗するなか、22分には相模原が左サイドへ大きく展開し、受けた高野遼がアーリークロス。ファーに走り込んだ福井和樹が左足で合わせるもバーを越えてしまう。結局どちらも譲らずゴールレスでハーフタイムへ突入。1人入れ替えて後半に入ったFC大阪は、左サイドのコーナー付近で得たFKから禹相皓が直接狙っていく。さらに56分、カウンターからボックス手前で芳賀日陽がボールを持ち、切り返しからシュート。相手に当たってゴールへ向かったが、わずかに右に外れる。相模原も右サイドで得たFKからチャンス。クロスは弾かれるも、セカンドボールから長谷川雄志が右足でダイレクトシュート。これも左に外れ、均衡は破れない。試合に変化が訪れたのは65分。岩上祐三が暴言で一発退場となり、相模原は10人での戦いを強いられる。数的優位を得たFC大阪は、さらに交代カードを切りつつ攻勢に。相模原も耐えて反撃に出るが、植田啓太のシュートはGK永井建成の正面を突く。攻め立てるFC大阪は77分についに先制。左CKから途中出場の坂本修佑の前にボールがこぼれ、左足で押し込んだ。諦めず同点ゴールを目指した相模原だったが、1-0で試合終了。競り勝ったFC大阪が2連勝でPO進出に近づいた一方、2連敗の相模原はPO進出の可能性がなくなった。◆明治安田J3リーグ第37節11月15日(金)FC大阪 1-0 SC相模原【FC大阪】坂本修佑(後32)11月16日(土)《14:00》松本山雅FC vs FC琉球カマタマーレ讃岐 vs FC今治ギラヴァンツ北九州 vs AC長野パルセイロ《15:00》FC岐阜 vs 大宮アルディージャ11月17日(日)《13:00》ガイナーレ鳥取 vs ツエーゲン金沢《13:05》カターレ富山 vs ヴァンラーレ八戸《14:00》福島ユナイテッドFC vs アスルクラロ沼津奈良クラブ vs いわてグルージャ盛岡テゲバジャーロ宮崎 vs Y.S.C.C.横浜