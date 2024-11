docomoスマホ「arrows We F-51B」がAndroid 14に!

NTTドコモは14日、同社が「2021-2022冬春モデル」として2021年12月に発売した5G対応エントリースマートフォン(スマホ)「arrows We F-51B」(FCNT製)に対してより新しいプラットフォーム「Android 14」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2024年11月14日(木)10時より提供開始したとお知らせしています。

<主なアップデート内容>

○Android 14に対応

詳細は下記ページをご確認ください。

https://www.docomo.ne.jp/support/android_os_update/android_14.html



○Android 14以外の機能向上や操作性改善

詳細は下記ページをご確認ください。

https://www.fcnt.com/support/os/



○改善される事象

・より快適にご利用いただけるよう品質を改善いたします。

・セキュリティ更新(設定メニューのセキュリティパッチレベルが2024年7月になります。)



NTTドコモではドコモオンラインショップ限定カラー「レッド」をはじめ、ネイビーおよびホワイト、パープルの4色展開 NTTドコモではドコモオンラインショップ限定カラー「レッド」をはじめ、ネイビーおよびホワイト、パープルの4色展開

・アップデート手順をよく読み、お客さまの責任において実施してください。

・5G/Xiでのパケット通信をご利用の場合、モバイルネットワーク設定でアクセスポイントをspmode.ne.jpに設定してください。

・5G/Xiでのパケット通信をご利用の場合、ダウンロードによる通信料金は発生しません。

・国外でアップデートを行う場合は、Wi-Fi接続が必要です。

・ソフトウェアが改造されているときはアップデートができません。

・アップデート完了後は、以前のソフトウェアへ戻すことはできません。

・アップデート中、本端末固有の情報(機種や製造番号など)が当社のサーバーに送信されます。当社は送信された情報を、アップデート以外の目的には利用いたしません。

・アップデートには再起動が伴い、その間は電話の発着信を含めすべて機能をご利用いただけません。

・アップデートを行うと、一部の設定が初期化されることがありますので、再度設定を行ってください。

・PINコードが設定されているときは、書換え処理後の再起動の途中で、PINコードを入力する画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。

・アップデートに失敗し、画面が動かなくなったり、再起動を繰り返すなどで、ホーム画面まで起動できない場合は、以前のソフトウェアに戻すことで、本端末を復旧できる場合があります。

《復旧操作手順》

(1)電源キーと音量キーの上を同時に約8秒間押し続ける(電源がOFFになります)

(2)電源がOFFになったら、電源キーと音量キーの上を離す

(3)電源キーと音量キーの下を同時に約3秒間押し続ける

(4)バイブレーションが動作したら、電源キーと音量キーの下を離す

※以前のソフトウェアで本端末が起動し、ホーム画面が表示されます。

※上記の操作を行っても復旧できない場合は、お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口もしくはオンライン修理受付サービスまでご相談ください。

・アップデートは、本端末に保存されたデータを残したまま行うことができますが、お客さまの端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータは事前にバックアップを取っていただくことをおすすめします。各アプリの持つデータについて、バックアップ可能な範囲はアプリにより異なります。各アプリでのバックアップ方法は、各アプリの提供元にご確認ください。

・以下の場合はアップデートができません。事象を解消後に再度お試しください。

・通話中

・日付・時刻を正しく設定していないとき

・必要な電池残量がないとき

・内部ストレージに必要な空き容量がないとき

・国際ローミング中

・アップデート中は電源を切らないでください。

・アップデート後にGoogle Playストアなどからアプリケーションをアップデートしてください。

※Android 13向けのアプリケーションはAndroid 14では正常に動作しない場合があります。

※Android 14に非対応のアプリによって端末の動作が不安定になる場合や、機能が正常に動作しなくなる場合があります。

※各アプリケーションのAndroid 14対応有無については、アプリケーションの提供元にご確認ください。

・アップデート後、Appcloudが追加になります。

更新はスマホ本体のみで無線LAN(Wi-Fi)および携帯電話ネットワーク(5G/4G)によるネットワーク経由(OTA)が用意されており、更新時間は約18分と案内されています。なお、更新ファイルサイズは明らかにされていませんが、更新ファイルサイズが大きいのでダウンロードにはWi-Fiの利用が推奨されます。更新後のビルド番号は「V81RD41M」となるとのこと。主な更新内容はNTTドコモでは以下の通り。arrows We F-51BはFCNTが展開してきた低価格なエントリーモデル「arrows Be」シリーズの5G対応版といった位置付けとして投入された「arrows We」のNTTドコモ版で、チップセット(SoC)はQualcomm製「Snapdragon 480 5G Mobile Plartform」を搭載しています。前機種とも言うべき「arrows Be4 Plus F-41B」に続いて高さ1.5mから26方向でコンクリートに落下させる試験をクリアしており、画面割れに強く、泡タイプのハンドソープや液体タイプの食器用洗剤で“洗えるスマホ”となっているほか、アルコール除菌に対応しています。主な仕様は約5.7インチFHD+(720x1520ドット)液晶や4GB内蔵メモリー(RAM)、64GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット、4000mAhバッテリー、USB Type-C端子、3.5mmイヤホンマイク端子、おサイフケータイ(FeliCa)、防水(IPX5・IPX8)、防塵(IP6X)、耐衝撃、背面指紋センサー、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(2.4および5GHz)の無線LAN(Wi-Fi)、Bluetooth 4.2、位置情報取得(A-GPSなど)。カメラは背面が約1310万画素CMOS/広角カメラと約190万画素CMOS/デプスカメラ、前面が約500万画素CMOS/広角カメラ。サイズは約147×71×9.4mm、質量は約172g。本体カラーはNTTドコモではネイビーおよびホワイト、パープル、レッドの4色が販売されています。SIMはnanoSIMカード(4FF)スロットが1つ搭載され、NTTドコモ版ではeSIMには非対応となっています。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。・FCNT、5G対応エントリースマホ「arrows We」を発表!NTTドコモとau、SoftBankから12月上旬発売予定。SoftBank版はeSIM対応 - S-MAX・NTTドコモ、低価格な5G対応エントリースマホ「arrows We F-51B」を発表!12月上旬発売予定で予約受付開始。5.7型でS480やFeliCaを搭載 - S-MAX・NTTドコモの5G対応エントリースマホ「arrows We F-51B」を写真と動画で紹介!シンプルやジュニアなどの幅広い世代が安心して使える【レポート】 - S-MAX発売時にはAndroid 11がプリインストールされており、その後、2022年5月よりAndroid 12、2023年11月よりAndroid 13が提供されていましたが、今回、より新しいAndroid 14が提供開始されました。更新方法は「設定」→「システム」→「詳細設定」→「システムアップデート」を選択して画面の案内に従って操作します。詳細は『「arrows We F-51B」端末本体によるソフトウェアアップデート手順書(PDF形式:118KB)』をご確認ください。ビルド番号の確認方法は「設定」→「デバイス情報」→「ビルド番号」から。更新に際しての注意事項は以下の通り。

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・FCNT arrows We 関連記事一覧 - S-MAX・arrows We F-51Bのソフトウェアアップデート | お客様サポート | NTTドコモarrows We F-51B | オンラインショップ | NTTドコモ・arrows We F-51B | スマートフォン(5G) | 製品 | NTTドコモ