橋岡、小川がW杯最終予選初スタメン!! 7万人超アウェーに挑む森保J、インドネシア戦メンバー発表
北中米ワールドカップアジア最終予選を戦う日本代表は15日、ジャカルタのゲロラ・ブン・カルノ・スタジアムでインドネシア代表と対戦する。現地時間午後7時(日本時間午後9時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、DF橋岡大樹(ルートン・タウン)、FW小川航基(NECナイメヘン)が最終予選初先発を果たした。
引き続き3-4-2-1のシステムを採用し、GKは鈴木彩艶(パルマ)で、3バックは左からDF町田浩樹(ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ)、DF板倉滉(ボルシアMG)、DF橋岡大樹(ルートン・タウン)が並ぶ見込み。ダブルボランチはMF遠藤航(リバプール)とMF守田英正(スポルティング)が組み、ウイングバックは左にMF三笘薫(ブライトン)、右にMF堂安律(フライブルク)。シャドーは左にMF鎌田大地(クリスタル・パレス)、右にMF南野拓実(モナコ)。1トップは小川が務める。
ベンチ入りメンバー枠は23人。DF長友佑都(FC東京)、DF関根大輝(柏)、DF高井幸大(川崎F)、MF藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)がベンチから外れている。
対戦相手のインドネシアはFIFAランキング130位(日本は15位)。通算対戦成績では11勝2分6敗と勝ち越しており、直近対戦となる今年1月のアジア杯グループリーグ第3節でも3-1で勝利した。もっともインドネシアはアジア杯後、ヨーロッパからの帰化選手をさらに多数加えて戦力を増強中。今予選ではサウジアラビア、オーストラリア、バーレーンの格上相手に勝ち点1を獲得しており、油断のできない相手となる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 3 橋岡大樹
DF 4 板倉滉
DF 16 町田浩樹
MF 6 遠藤航(Cap)
MF 8 南野拓実
MF 5 守田英正
MF 15 鎌田大地
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律
FW 19 小川航基
▽控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 谷晃生
DF 2 菅原由勢
DF 22 瀬古歩夢
MF 14 伊東純也
MF 21 旗手怜央
MF 17 田中碧
MF 13 中村敬斗
MF 20 久保建英
FW 9 古橋亨梧
FW 11 前田大然
FW 18 大橋祐紀
▽監督
森保一
(取材・文 竹内達也)
引き続き3-4-2-1のシステムを採用し、GKは鈴木彩艶(パルマ)で、3バックは左からDF町田浩樹(ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ)、DF板倉滉(ボルシアMG)、DF橋岡大樹(ルートン・タウン)が並ぶ見込み。ダブルボランチはMF遠藤航(リバプール)とMF守田英正(スポルティング)が組み、ウイングバックは左にMF三笘薫(ブライトン)、右にMF堂安律(フライブルク)。シャドーは左にMF鎌田大地(クリスタル・パレス)、右にMF南野拓実(モナコ)。1トップは小川が務める。
対戦相手のインドネシアはFIFAランキング130位(日本は15位)。通算対戦成績では11勝2分6敗と勝ち越しており、直近対戦となる今年1月のアジア杯グループリーグ第3節でも3-1で勝利した。もっともインドネシアはアジア杯後、ヨーロッパからの帰化選手をさらに多数加えて戦力を増強中。今予選ではサウジアラビア、オーストラリア、バーレーンの格上相手に勝ち点1を獲得しており、油断のできない相手となる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 3 橋岡大樹
DF 4 板倉滉
DF 16 町田浩樹
MF 6 遠藤航(Cap)
MF 8 南野拓実
MF 5 守田英正
MF 15 鎌田大地
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律
FW 19 小川航基
▽控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 谷晃生
DF 2 菅原由勢
DF 22 瀬古歩夢
MF 14 伊東純也
MF 21 旗手怜央
MF 17 田中碧
MF 13 中村敬斗
MF 20 久保建英
FW 9 古橋亨梧
FW 11 前田大然
FW 18 大橋祐紀
▽監督
森保一
(取材・文 竹内達也)