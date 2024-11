NEMOPHILAが、新体制になって初のアルバム、バンドとしては4枚目のアルバム『Apple of my eye』を2025年1月22日(水)にリリースすることが決定した。『Apple of my eye』とは、とても大切な存在・物という意味であり、メンバーの想いとえエネルギーが強く感じられる仕上がりとなっている。またそのアルバム引っ提げた全国17ヶ所でのリリースツアーも発表された。

リリース情報

4thアルバム『Apple of my eye』

2025年1月22日(水)リリース

【初回限定盤】CD&Blu-ray/DDCZ-9080/7,700円(税込)

【通常盤】CD/DDCZ-2320/3,300円(税込)

*CD/全10曲 ※通常盤・初回限定盤共通

『G.O.D.』『PROGRESS』『Beautiful days』を含む全10曲収録

*Blu-ray/全17曲 ※初回限定盤のみ

NEMOPHILAワンマンTOUR2024<全力前進〜開花したけりゃこの指とまれ〜』9/25(水)[東京]ZeppHaneda(Tokyo)の模様を全17曲収録

ライブ・イベント情報

<Apple of my eye Release Tour 2025>

2月9日(日)東京・LIQUIDROOM

2月14日(金)名古屋・DIAMOND HALL

2月15日(土)京都・KYOTO MUSE

2月22日(土)金沢・EIGHT HALL

2月23日(日)長野・NAGANO CLUB JUNK BOX

2月28日(金)福岡・DRUM LOGOS

3月2日(日)広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO

3月15日(土)岡山・CRAZYMAMA KINGDOM

3月21日(金)大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

3月23日(日)松山・WStudioRED

4月4日(金)仙台・Rensa

4月5日(土)茨城・水戸LIGHT HOUSE

4月6日(日)葉・柏PALOOZA

4月11日(金)北海道・札幌ペニーレーン24

4月12日(土)北海道・旭川CASINO DRIVE

4月26日(土)神戸・神戸VARIT.

4月27日(日)島根・松江AZTiC canova

<全会場共通> 前売:7,000円 当日:7,500円(ドリンク代別)

関連リンク

◆NEMOPHILA オフィシャルサイト

◆NEMOPHILA オフィシャルYouTubeチャンネル

4thアルバム『Apple of my eye』は自分たちの工夫が今まで以上に詰め込まれた作品になってます。アルバムを出すことによって自分たちの未来がその輪郭を成し、自分たち発信のものがさらに色濃く出せ、これぞNEMOPHILAというパッションが存在する1枚となりました。大切な想いを込めた曲たちは全て“愛おしいもの”なのでタイトルは「Apple of my eye」と名付けました。みなさんにとってもこのアルバムが愛おしい1枚になったら嬉しいです。 mayu(Vo)