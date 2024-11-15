¸µHiHi Jets ¹â¶¶Í¥ÅÍ¤¬µ¯¶ÈÀë¸À¡¡ÃÏ¸µ¡¦²£ÉÍ°¦¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä³«È¯¤Ø¡Ö¤«¤Þ¤·¤Þ¤¹¡ª¹â¶¶¡ª¡×
¡¡¸µ¡Ö£È£é£È£é¡¡£Ê£å£ô£ó¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹â¶¶Í¥ÅÍ¤¬£±£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢µ¯¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÇÛ¿®ËÁÆ¬¤Ç¡Ö»ä¡¢¹â¶¶Í¥ÅÍ¤Ï¡¢²£ÉÍÈ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡Ö£Ù£Ø¡¡£æ£á£ã£ô£ï£ò£ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ï¥¤¥Æ¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹£Ã£Å£Ï¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤Çµ¯¶È¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£±ÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¡¢¶¯¤¤¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÆÍ¤È´¤±¤¿Ä©Àï¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î²£ÉÍ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤ÎÀÄ½Õ¤Î³¹¤À¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤ÈËÍ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ä©Àï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡ÖËÍ¤ÎÂç¹¥¤¤Ê²£ÉÍ¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£²£ÉÍ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¢½Ð¿È¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È²£ÉÍ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢²£ÉÍ¤ËÀ¤³¦¤Ë¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡Ø£Ù£Ø¡¡£æ£á£ã£ô£ï£ò£ù¡Ù¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÏ¸µ¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²£ÉÍ¤Î¿·¥¹¥¤¡¼¥ÄÅÚ»º¡¦¡Ø£ù£ï£ë£ï£è£á£í£á¡¡£Ö£á£î£é£ì£ì£á¡Ê²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡Ë¡Ù¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö²£ÉÍ¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤¬²æ¡¹¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ªÅÚ»º¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢Î¹¤ÎºÇ¸å¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªÅÚ»º¤ò¤¼¤ÒÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡¢²£ÉÍ¤ÎÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤½¤Î¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«¡¢¤½¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë²£ÉÍ¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ÎÏ¢º¿¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¤¤Ä¤«À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬²£ÉÍ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤¬Âç¹¥¤¤Ê²£ÉÍ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤âÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¡¢ËÍ¤Ï£±£°£°Ç¯¸å¤â°¦¤µ¤ì¤ë¡¢²£ÉÍ¤Î¿·¤¿¤ÊÄêÈÖ¤È¤Ê¤ë¥®¥Õ¥È¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£ù£ï£ë£ï£è£á£í£á¡¡£Ö£á£î£é£ì£ì£á¤Ï¸½ºß»îºîÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÇÛ¿®¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø£Ù£Ø¡¡£æ£á£ã£ô£ï£ò£ù¡Ù¤Ï¥®¥é¥®¥é¤¿¤®¤Ã¤Æ¤Ð¤¯¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤Þ¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¹â¶¶¡ª¡¡¤«¤Þ¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡£Ù£Ø¡¡£æ£á£ã£ô£ï£ò£ù¡¥¡ª¡¡¤«¤Þ¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡ª¡×¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¶«¤Ó¡¢¹â¶¶¤é¤·¤¯¸µµ¤¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡¢Àè·î£±Æü¤Ë£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤òÂà½ê¡£²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±£²£µÆü¤Ë¤Ï£Ä£å£Î£Á¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤È¹â¶¶¤ÎÀ®Ä¹¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£