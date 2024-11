M!LKが、9周年を飾るプロジェクト“BIG LOVE YEAR”の集大成として11月1日にリリースされた、メンバー5人それぞれのソロ曲を収録したDigital EP『BIG LOVE SONGS』より、山中柔太朗のソロ曲「秘密のパレード〜誰もいない夢の街で〜」のミュージックビデオを公開した。Digital EP『BIG LOVE SONGS』に収録されている「秘密のパレード〜誰もいない夢の街で〜」は、山中柔太朗がセルフプロデュースし、作詞を手掛けて制作されたソロ曲。公開されたミュージックビデオは、山中柔太朗の出身地・栃木県にある思い出の地“あしかがフワラーパーク”で撮影され、楽曲の世界観とマッチするきらびやかなイルミネーションが舞台。秘密や夢、魔法というキーワードがファンタジーな世界の中で表現される、おとぎ話のようなミュージックビデオに仕上がっている。まるで夢の街の王子様のように、真っ白な衣装をまとい披露されるダンスにも注目だ。

Digital EP『BIG LOVE SONGS』https://jvcmusic.lnk.to/BIGLOVESONGS<収録曲>M1.最後の雨 / 佐野勇斗M2.マッちょっちょ! / 塩粼太智M3.さあ今日も一歩ずつ前へ / 曽野舜太M4.秘密のパレード〜誰もいない夢の街で〜 / 山中柔太朗M5.カーテン / 吉田仁人Digital Single「I CAN DRINK」11月24日(日)0時より配信開始Pre-add/Pre-savehttps://jvcmusic.lnk.to/icandrink

「I CAN DRINK」11月24日(日)リリース★Pre-add/Pre-savehttps://jvcmusic.lnk.to/icandrink

New Single「エビバディグッジョブ!」2024年10月23日(水)リリース予約はこちら https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/EverybodyGoodjob/★通常盤 (CDのみ) VICL-37748/\1,100(税込)M1, エビバディグッジョブ!M2, Message★初回限定盤A (CD+Blu-ray) VIZL-2367/\3,300(税込)M1, エビバディグッジョブ!M2, give you[Blu-ray]M!LKの古民家夏休み★初回限定盤B (CD+Blu-ray) VIZL-2368/\3,300(税込)M1, エビバディグッジョブ!M2, give you[Blu-ray]・ブルーシャワー (Roppongi Hills Arena)・Kiss Plan (Roppongi Hills Arena)・かすかに、君だった。 (Roppongi Hills Arena)

リリース情報





【初回限定盤】



【通常盤】

Blu-ray&DVD『M!LK CONCERT TOUR 2024 「HERO」』2024年10月30日(水)リリース予約はこちら https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/HERO/★通常盤 (Blu-ray) VIXL-464/\7,150 (税込)★通常盤 (DVD) VIBL-1151〜2/\7,150 (税込)★初回限定盤 (Blu-ray+Photobook) VIZL-2369/\8,250 (税込)★初回限定盤 (DVD+Photobook) VIZL-2370/\8,250 (税込)【LIVE Blu-ray/DVD】※初回限定盤&通常盤共通『M!LK CONCERT TOUR 2024 「HERO」』2024.6.9 (LIVE本編)01. Over The Storm02. ボクノアカシ03. ハロー!04. ハナキン!05. テレパシー06. 奇跡が空に恋を響かせた07. Weekend08. パッパラ・シュビドゥ・ヴァァァァァァァ09. labyrinth10. ジブンエール11. 妄想ドン・キホーテ12. ブルーシャワー13. 交差点、信号、君と僕14. 最愛15. 何処へ16. Amore〜僕は君に愛を叫ぶ〜17. May18. Kiss Plan19. ピースサイン[ENCORE]EN1. 桜咲く頃にはEN2. テルネロファイターEN3. ハピダン【Blu-ray/DVD初回限定盤仕様】・3ヶ月にわたって行われたツアー全公演に密着した、”Documentary of CONCERT TOUR 2024「HERO」”収録(約100分の大ボリューム)・特製フォトブックレット (全56ページ/フルカラー)・ソロアナザージャケット封入 (ランダム)・特殊パッケージ仕様【Blu-ray/DVD通常盤仕様】・マルチアングル映像labyrinth (佐野勇斗)ブルーシャワー (塩粼太智)ピースサイン (曽野舜太)Kiss Plan (山中柔太朗)ボクノアカシ (吉田仁人)