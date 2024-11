11月15日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】ダンサーらと共にパフォーマンスをするステージSHOTなども公開

現在日本国外でのツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(ロゴ) 〜I am ayu〜』を開催中で、今月は中国の上海・成都の2ヶ所で公演を行った浜崎。

今回の投稿では、「成都 , you guys were on fire」「#ayuasiatour2024 #chengdu #気合い入りすぎて #しゃくれまくっとる」といったコメントとハッシュタグと共に、豪華なチャイナ風ドレス姿や、ダンサーらとのステージSHOTを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「カッコイイしかない」「どこ切り取っても完璧」「似合ってる」「美しすぎる」「気合い伝わってくる」などの絶賛の声が寄せられていた。

浜崎は精力的にライブを開催しており、現在開催中の『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(ロゴ) 〜I am ayu〜』は、12月7日に中国・寧波、12月14日に広州で開催されることが決まっている。また、12月30日〜31日には東京・国立代々木競技場第一体育館で毎年恒例のカウントダウンコンサートも行う予定だ。

画像出典:浜崎あゆみオフィシャルInstagramより