国際貨物列車「中欧班列」、運行本数10万本に
15日、重慶市の団結村駅で出発を待つ10万本目の中欧班列（重慶−ドイツ・デュイスブルク、X8083号）。（重慶＝新華社記者/張子紣）
【新華社重慶11月15日】中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」の運行本数が15日、累計10万本に達した。国有鉄道会社の中国国家鉄路集団によると、輸送した貨物の量は1100万TEU（20フィートコンテナ換算）を超え、貨物価格は4200億ドル（1ドル＝約155円）以上に上っている。
15日、重慶市の団結村駅で出発を待つ10万本目の中欧班列（重慶−ドイツ・デュイスブルク、X8083号）。（重慶＝新華社記者/唐奕）
15日、重慶市の団結村駅で出発を待つ10万本目の中欧班列（重慶−ドイツ・デュイスブルク、X8083号）。（重慶＝新華社記者/王全超）
15日、出発前の準備作業を行う鉄道職員。（重慶＝新華社記者/唐奕）
15日、重慶市の団結村駅を出発する10万本目の中欧班列（重慶−ドイツ・デュイスブルク、X8083号）。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）
15日、10万本目の中欧班列（重慶−ドイツ・デュイスブルク、X8083号）を背景に記念撮影する鉄道職員。（重慶＝新華社記者/唐奕）
15日、重慶市の団結村駅を出発する10万本目の中欧班列（重慶−ドイツ・デュイスブルク、X8083号）。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）
15日、重慶市の団結村駅で出発を待つ10万本目の中欧班列（重慶−ドイツ・デュイスブルク、X8083号）。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶市の団結村駅を出発する10万本目の中欧班列（重慶−ドイツ・デュイスブルク、X8083号）。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶市の団結村駅を出発する10万本目の中欧班列（重慶−ドイツ・デュイスブルク、X8083号）。（重慶＝新華社記者/邢広利）
15日、重慶市の団結村駅を出発する10万本目の中欧班列（重慶−ドイツ・デュイスブルク、X8083号）。（ドローンから、重慶＝新華社記者/邢広利）