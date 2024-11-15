¡Ú¼¯»ùÅç¡Û½µËö¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó Å·µ¤¤Ï¡©
MBC¥Æ¥ì¥ÓËè½µ¶âÍËÆü¸á¸å£³»þ£´£¹Ê¬¡×¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤«¤´¤è¤ó¥Õ¥é¥¤¥Çー¡Ù¤Î¤«¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿£±£±·î£±£¶Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£±£·Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
£±¡Ë½Ð¿å»ÔºÇÂç¤Î»º¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø½Ð¿å»ÔÂç»º¶Èº×¡Ù¤¬¥¦¥¤¥ó¥°¥Éー¥à½Ð¿å¤Ç³«ºÅ¡£ÆÃ»ºÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í§¹¥ÅÔ»Ô¤ä»ÐËåÅÔ»Ô¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ª
£²¡ËÄ¶ÍÌ¾¤³¤È¤·¤âÂçº®»¨¤«¡©¡Ø»Ø¾¦¥Ç¥Ñー¥È¡Ù¤¬¡¢»Ø½É¾¦¶È¹â¹»¤Ç³«ºÅ¡£
£³¡Ë±Ð°£¤ò¤Þ¤ë¤´¤È´®Ç½¤·¤è¤¦¡ª¡Ø¤¨¤¤¤Î¥´¥Ã¥½¥¤¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¡£¤¹¤°¶á¤¯¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë²Ö²Ð¤¬¸«¤É¤³¤í¡£Æî»§¤Î¿©¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¥Öー¥¹¤â¡ª
£´¡Ë²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç»²²Ã¤·¤è¤¦¡Ø½©¤ÎÎ¤»³¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤¬¡¢¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡ー¥à´îÆþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼ý³ÏÂÎ¸³¤ä¥È¥é¥¯¥¿ー»î¾è¡¢¹©ºî¡¦Ä´ÍýÂÎ¸³¡¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²ー¥à¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
£µ¡ËJA¥°¥ëー¥×¡Ø½©¤Î¤¿¤ï¤ïº×¤ê¡Ù¤¬¡¢¸©Æâ¤ÎA¥³ー¥×¤äJAÇÀÃÜ»ºÄ¾Çä½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç¤Î¤¦¤Þ¤«¤â¤ó¤ò¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿MBC¥é¥¸¥ª¤È¤Î¥³¥é¥ÜÊÛÅö¡Ø¤¿¤ï¤Ý¤ÝÊÛÅö¡Ù¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ·µ¤¤Ï¡©
¡Ø▶¤«¤´¤è¤ó¥Õ¥é¥¤¥Çー¡Ù¡¦¡¦¡¦Ëè½µ¶âÍËÆü¸á¸å£³»þ£´£¹Ê¬¤è¤êÊüÁ÷Ãæ
¡¦¡¦ ¡¦