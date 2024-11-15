Ayumu Imazu、4大都市をまわるホールツアー開催決定
Ayumu Imazuが、2025年3月から4大都市をまわるホールツアーを開催することを発表した。
【写真を見る】Ayumu ImazuとNovel Core
11月15日（金）に自身初となる自主企画LIVE【AYUMU IMAZU presents ”SOLOS”】を東京・Spotify O-EASTにて開催した、Ayumu Imazu。11月15日（金）にはNovel Core、11月16日（土）にはNOAが出演する予定の本自主企画。1日目から豪華なライブとなり、11月1日にリリースした最新曲「SOLO （feat. NOA, Novel Core）」が初披露され、圧巻のパフォーマンスに観客からは割れんばかりの歓声が響いた。
そして、パフォーマンス後にはAyumu Imazuからホールツアーの開催が発表。2025年3月20日（木・祝）の東京・LINE CUBE SHIBUYAを皮切りに、4月5日（土）福岡・福岡国際会議場メインホール、4月12日（土）愛知・PORTBASE、4月27日（日）大阪・NHK大阪ホールと4大都市での開催となる。
なお、チケットは明日11月16日（土）正午よりWeverseのAyumu Imazu OFFICIAL FANCLUB JAPAN MEMBERSHIP会員対象に先行受付が開始される。
また、Ayumu Imazuは先日全世界で注目を浴びる次世代ポップ・アーティスト”MAX”が開催するアメリカ3大都市ツアー「THE LOUNGE・THE PARTY・THE AFTER PARTY. A Three Night Experience.」にサポートアクトとして出演することも発表している。
＜ライブ情報＞
Ayumu Imazu HALL TOUR 2025
2025年3月20日（木・祝）東京・LINE CUBE SHIBUYA
2025年4月5日（土）福岡・福岡国際会議場メインホール
2025年4月12日（土）愛知・PORTBASE
2025年4月27日（日）大阪・NHK大阪ホー
チケット：7500円税込［全指定席］※愛知公演のみ、別途ドリンク代を頂きます。
Weverse MEMBERSHIP pre-order
2024年11月16日 （土） 12:00〜2024年11月22日 （金） 23:59
https://weverse.io/ayumuimazu/artistpedia
https://ayumuimazu.com
MAX: The Lounge, The Party, The Afterparty. A Three Night Experience.
CHICAGO （The Lounge）
日程：Tuesday, Feb 11, 2025
会場：Subterranean, Upstairs, Chicago, IL
時間：Doors: 6:30PM | Show: 7:30PM
CHICAGO （The Party）
日程：Wednesday, Feb 12, 2025
会場：Subterranean, Upstairs, Chicago, IL
時間：Doors: 6:30PM | Show: 7:30PM
CHICAGO （The Afterparty）
日程：Thursday, Feb 13, 2025
会場：Subterranean, Upstairs, Chicago, IL
時間：Doors: 6:30PM | Show: 7:30PM
NEW YORK （The Lounge）
日程：Sunday, Feb 23, 2025
会場：Bowery Ballroom, New York, NY
時間：Show: 7:00PM
NEW YORK （The Party）
日程：Monday, Feb 24, 2025
会場：Bowery Ballroom, New York, NY
時間：Show: 7:00PM
NEW YORK （The Afterparty）
日程：Tuesday, Feb 25, 2025
会場：Bowery Ballroom, New York, NY
時間：Show: 7:00PM
LOS ANGELES （The Lounge）
日程：Saturday, Mar 8, 2025
会場：Troubadour, West Hollywood, CA
時間：Doors: 7:00PM
LOS ANGELES （The Party）
日程：Sunday, Mar 9, 2025
会場：Troubadour, West Hollywood, CA
時間：Doors: 7:30PM
LOS ANGELES （The Afterparty）
日程：Monday, Mar 10, 2025
会場：Troubadour, West Hollywood, CA
時間：Doors: 7:30PM
出演：MAX
サポートアクト：Ayumu Imazu
チケットURL：https://linktr.ee/3nightstour
※日程は現地時間の表記となります。
Ayumu Imazu Official HP https://ayumuimazu.com
【写真を見る】Ayumu ImazuとNovel Core
11月15日（金）に自身初となる自主企画LIVE【AYUMU IMAZU presents ”SOLOS”】を東京・Spotify O-EASTにて開催した、Ayumu Imazu。11月15日（金）にはNovel Core、11月16日（土）にはNOAが出演する予定の本自主企画。1日目から豪華なライブとなり、11月1日にリリースした最新曲「SOLO （feat. NOA, Novel Core）」が初披露され、圧巻のパフォーマンスに観客からは割れんばかりの歓声が響いた。
なお、チケットは明日11月16日（土）正午よりWeverseのAyumu Imazu OFFICIAL FANCLUB JAPAN MEMBERSHIP会員対象に先行受付が開始される。
また、Ayumu Imazuは先日全世界で注目を浴びる次世代ポップ・アーティスト”MAX”が開催するアメリカ3大都市ツアー「THE LOUNGE・THE PARTY・THE AFTER PARTY. A Three Night Experience.」にサポートアクトとして出演することも発表している。
＜ライブ情報＞
Ayumu Imazu HALL TOUR 2025
2025年3月20日（木・祝）東京・LINE CUBE SHIBUYA
2025年4月5日（土）福岡・福岡国際会議場メインホール
2025年4月12日（土）愛知・PORTBASE
2025年4月27日（日）大阪・NHK大阪ホー
チケット：7500円税込［全指定席］※愛知公演のみ、別途ドリンク代を頂きます。
Weverse MEMBERSHIP pre-order
2024年11月16日 （土） 12:00〜2024年11月22日 （金） 23:59
https://weverse.io/ayumuimazu/artistpedia
https://ayumuimazu.com
MAX: The Lounge, The Party, The Afterparty. A Three Night Experience.
CHICAGO （The Lounge）
日程：Tuesday, Feb 11, 2025
会場：Subterranean, Upstairs, Chicago, IL
時間：Doors: 6:30PM | Show: 7:30PM
CHICAGO （The Party）
日程：Wednesday, Feb 12, 2025
会場：Subterranean, Upstairs, Chicago, IL
時間：Doors: 6:30PM | Show: 7:30PM
CHICAGO （The Afterparty）
日程：Thursday, Feb 13, 2025
会場：Subterranean, Upstairs, Chicago, IL
時間：Doors: 6:30PM | Show: 7:30PM
NEW YORK （The Lounge）
日程：Sunday, Feb 23, 2025
会場：Bowery Ballroom, New York, NY
時間：Show: 7:00PM
NEW YORK （The Party）
日程：Monday, Feb 24, 2025
会場：Bowery Ballroom, New York, NY
時間：Show: 7:00PM
NEW YORK （The Afterparty）
日程：Tuesday, Feb 25, 2025
会場：Bowery Ballroom, New York, NY
時間：Show: 7:00PM
LOS ANGELES （The Lounge）
日程：Saturday, Mar 8, 2025
会場：Troubadour, West Hollywood, CA
時間：Doors: 7:00PM
LOS ANGELES （The Party）
日程：Sunday, Mar 9, 2025
会場：Troubadour, West Hollywood, CA
時間：Doors: 7:30PM
LOS ANGELES （The Afterparty）
日程：Monday, Mar 10, 2025
会場：Troubadour, West Hollywood, CA
時間：Doors: 7:30PM
出演：MAX
サポートアクト：Ayumu Imazu
チケットURL：https://linktr.ee/3nightstour
※日程は現地時間の表記となります。
Ayumu Imazu Official HP https://ayumuimazu.com