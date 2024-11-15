ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
イスラエル消費者物価指数（CPI）（10月）
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 3.5%（前年比)
22:30
カナダ製造業売上高（9月）
予想 -0.8% 前回 -1.3%（前月比)
カナダ卸売売上高（9月）
予想 N/A 前回 -0.6%（前月比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）
予想 0.0 前回 -11.9
米小売売上高（10月）
予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)
予想 0.3% 前回 0.5%（自動車除くコア・前月比)
米輸入物価指数（10月）
予想 -0.1% 前回 -0.4%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.1%（前年比)
米輸出物価指数（10月）
予想 0.1% 前回 -0.7%（前月比)
予想 N/A 前回 -2.1%（前年比)
22:30
グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBC出演
パネッタ伊中銀総裁、講演
23:00
コリンズ・ボストン連銀総裁、経済会議開会挨拶
23:15
米鉱工業生産指数（10月）
予想 -0.3% 前回 -0.3%（前月比)
予想 77.3% 前回 77.5%（設備稼働率)
16日
0:00
米企業在庫（9月）
予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)
レーンECBチーフエコノミスト、イタリア銀行主催イベント出席
0:15
チポローネECB理事、会議「欧州経済成長への道」出席
0:30
コリンズ・ボストン連銀総裁、ブルームバーグTV出演
3:15
ウィリアムズNY連銀総裁、NY連銀主催イベント開会挨拶（質疑応答なし）
※予定は変更されることがあります。
イスラエル消費者物価指数（CPI）（10月）
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 3.5%（前年比)
22:30
カナダ製造業売上高（9月）
予想 -0.8% 前回 -1.3%（前月比)
カナダ卸売売上高（9月）
予想 N/A 前回 -0.6%（前月比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）
予想 0.0 前回 -11.9
米小売売上高（10月）
予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)
予想 0.3% 前回 0.5%（自動車除くコア・前月比)
米輸入物価指数（10月）
予想 -0.1% 前回 -0.4%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.1%（前年比)
米輸出物価指数（10月）
予想 0.1% 前回 -0.7%（前月比)
予想 N/A 前回 -2.1%（前年比)
22:30
グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBC出演
パネッタ伊中銀総裁、講演
23:00
コリンズ・ボストン連銀総裁、経済会議開会挨拶
23:15
米鉱工業生産指数（10月）
予想 -0.3% 前回 -0.3%（前月比)
予想 77.3% 前回 77.5%（設備稼働率)
16日
0:00
米企業在庫（9月）
予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)
レーンECBチーフエコノミスト、イタリア銀行主催イベント出席
0:15
チポローネECB理事、会議「欧州経済成長への道」出席
0:30
コリンズ・ボストン連銀総裁、ブルームバーグTV出演
3:15
ウィリアムズNY連銀総裁、NY連銀主催イベント開会挨拶（質疑応答なし）
※予定は変更されることがあります。