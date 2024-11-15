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21:00

イスラエル消費者物価指数（CPI）（10月）

予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)

予想 N/A 前回 3.5%（前年比)



22:30

カナダ製造業売上高（9月）

予想 -0.8% 前回 -1.3%（前月比)



カナダ卸売売上高（9月）

予想 N/A 前回 -0.6%（前月比)



米ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）

予想 0.0 前回 -11.9



米小売売上高（10月）

予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)

予想 0.3% 前回 0.5%（自動車除くコア・前月比)



米輸入物価指数（10月）

予想 -0.1% 前回 -0.4%（前月比)

予想 N/A 前回 -0.1%（前年比)



米輸出物価指数（10月）

予想 0.1% 前回 -0.7%（前月比)

予想 N/A 前回 -2.1%（前年比)



22:30

グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBC出演

パネッタ伊中銀総裁、講演



23:00

コリンズ・ボストン連銀総裁、経済会議開会挨拶



23:15

米鉱工業生産指数（10月）

予想 -0.3% 前回 -0.3%（前月比)

予想 77.3% 前回 77.5%（設備稼働率)



16日

0:00

米企業在庫（9月）

予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)



レーンECBチーフエコノミスト、イタリア銀行主催イベント出席



0:15

チポローネECB理事、会議「欧州経済成長への道」出席



0:30

コリンズ・ボストン連銀総裁、ブルームバーグTV出演



3:15

ウィリアムズNY連銀総裁、NY連銀主催イベント開会挨拶（質疑応答なし）





※予定は変更されることがあります。

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