21:00
イスラエル消費者物価指数（CPI）（10月）
予想　N/A　前回　-0.2%（前月比)
予想　N/A　前回　3.5%（前年比)

22:30
カナダ製造業売上高（9月）
予想　-0.8%　前回　-1.3%（前月比)

カナダ卸売売上高（9月）
予想　N/A　前回　-0.6%（前月比)

米ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）
予想　0.0　前回　-11.9

米小売売上高（10月）
予想　0.3%　前回　0.4%（前月比)
予想　0.3%　前回　0.5%（自動車除くコア・前月比)

米輸入物価指数（10月）
予想　-0.1%　前回　-0.4%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.1%（前年比)

米輸出物価指数（10月）
予想　0.1%　前回　-0.7%（前月比)　
予想　N/A　前回　-2.1%（前年比)

22:30　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBC出演
パネッタ伊中銀総裁、講演

23:00　
コリンズ・ボストン連銀総裁、経済会議開会挨拶

23:15
米鉱工業生産指数（10月）
予想　-0.3%　前回　-0.3%（前月比)
予想　77.3%　前回　77.5%（設備稼働率)

16日
0:00
米企業在庫（9月）
予想　0.2%　前回　0.3%（前月比)

レーンECBチーフエコノミスト、イタリア銀行主催イベント出席

0:15　
チポローネECB理事、会議「欧州経済成長への道」出席

0:30　
コリンズ・ボストン連銀総裁、ブルームバーグTV出演

3:15　
ウィリアムズNY連銀総裁、NY連銀主催イベント開会挨拶（質疑応答なし）


※予定は変更されることがあります。