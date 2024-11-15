第12弾は ダウンメーカー「NANGA」とコラボ！HAN-KUN「COLLABORATION ITEM」
HAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中。
その第12弾として、ダウンメーカーとして知られ、滋賀発祥である「NANGA」とのCOLLABORATION ITEMを2024年11月16日(土)に発売します。
HAN-KUN「COLLABORATION ITEM」第12弾
HAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中です。
その第12弾として、ダウンメーカーとして知られ、滋賀発祥である「NANGA」とのCOLLABORATION ITEMを2024年11月16日(土)に発売します。
冬のアウトドア活動や日常、どんな環境でも快適に着用できるNANGA独自のAURORA TEX(R)(オーロラテックス)生地と、NANGA仕様の高品質なダウンを使用したアイテム。
袖部分・胸元・バッグにはHAN-KUNオリジナルのロゴが刺繍されており、高級感のある仕上がりに。
【アイテム】
◆HAN-KUN 15th ANNIV.×NANGA AURORA TEX DOWN JACKET 55,000円
size ：M／L／XL
color：BLACK／IVORY
※All Tax in
【販売期間】2024年11月16日(土)12:00〜
※在庫がなくなり次第終了
【受付サイト】TVAM Store「HAN-KUN」
https://tvamstore.com/sp/shop.asp?cd=300
■ハンクン/HAN-KUN
湘南乃風のメンバーでもあり、レゲエ Dee Jayとしても活動するHAN-KUN。
メジャーデビュー15周年を記念して2024年4月7日(日)東京・日比谷野外大音楽堂・2024年4月20日(土)大阪・服部緑地野外音楽堂にて『HAN-KUN 15th ANNIVERSARY LIVE 〜A-RI-GA-TO〜』を開催し、2024年7月9日(火)には『「The REGGAE ORCHESTRA」HAN-KUN 15th Anniversary Special Live』を開催。
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