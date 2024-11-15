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07. ÏÃ¤ò¤·¤è¤¦
08. NEXT ONE
09. TV Show
10. Ë«¤á¤í¤è
11. Èþ¤·¤¤Ûù
12. ÌëÉ÷¤Î³¹
13. ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼
14. ¥ê¥¢¥ëµ´¤´¤Ã¤³
15. Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é
16. ¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥µ¥¤¥É¤ò¹Ô¤±
¡üDISC 2
01. Glitter Illusion
02. ¤³¤ó¤ÊÌë¹¹¤±¤Ï
03. HEY MY GIRL FRIEND!!
04. ¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó
05. ·Á¤Ê¤¤¤â¤Î
06. Circle Of Time
07. Fighter
08. É÷¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤Æ
09. ¤Ò¤ß¤Ä¤ò·¯¤Ë feat.²ÖÉè
10. ÀÖ¤¤Å²
11. Hallucination
12. °¦¤¬Ëþ¤Á¤ë¤Þ¤Ç feat. LOVE PSYCHEDELICO
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¡¦Odd Dancer
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¡¦Summer Letter
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¡¦Glitter Illusion
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¡¦Innocent Eyes
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