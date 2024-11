香港ディズニーランド・リゾートでは、2024年11月15日から“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

クリスマスらしくサンタコスチュームのディズニーキャラクターが登場しています。

毎年大人気のサンタミッキーは、2024年はファンタジー・ガーデンにやってきます☆

香港ディズニーランド「サンタミッキー」グリーティング

開催期間:2024年11月14日から

グリーティング場所:香港ディズニーランド/ファンタジーランド「ファンタジー・ガーデン」

2024年はファンタジー・ガーデンでサンタミッキーグリーティングを実施!

ファンタジー・ガーデンは「YE OLDE CHRISTMAS MARKET」(THE OLD CHRISTMAS MARKET 古きクリスマスマーケット)に変身☆

ジンジャークッキーの飾り付けなどがされたかわいらしい古き良きクリスマスの雰囲気に染まっています。

サンタミッキーのグリーティングは2024年も大きなグリーンの椅子。

真っ白なクリスマスツリーやギフトボックスも飾りつけられています。

赤と白のサンタクロースコスチュームの「ミッキーマウス」

間近でキャラクターグリーティングできる貴重な機会です☆

ぜひこのクリスマス期間限定に、サンタミッキーに会いに行ってくださいね!

取材協力:香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

