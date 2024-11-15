Éü³è¤·¤¿2¿Í¤Î¥Ý¥¹¥È²ÏÂ¼Í¦µ±¡¡ÆüÂç4Ç¯ÊÆ¿ÜÎè²»¤ÈÃÞÇÈÂç3Ç¯´ä²¼½ÚÊ¿¡¡Âç¤±¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤¿À¤Âå¶þ»Ø¤ÎPG¡¡¡ÚÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¡Û
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤ËÄ©ÀïÃæ¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¡¢Ê¡²¬Âè°ì¹â½Ð¿È¡Ë¤ËÂ³¤¯¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤¬¤³¤Î½©¡¢Âç¤±¤¬¤«¤é¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¤ÎÊÆ¿ÜÎè²»¡ÊÆüÂç4Ç¯¡¦Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô½Ð¿È¡Ë¤È´ä²¼½ÚÊ¿¡ÊÃÞÇÈÂç3Ç¯¡¦Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â½Ð¿È¡Ë¡£11·î3Æü¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°ÀïºÇ½ªÆü¤Ç2¿Í¤ÏÄ¾ÀÜÂÐ·è¤·¡¢ÆüÂç¤¬83¡½72¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£ÊÆ¿Ü¤Ï¥¢¥·¥¹¥È²¦¤ÈMIP¤Ë¡¢´ä²¼¤Ï¾å°Ì¤ÎÅì³¤Âç·âÇË¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤È¤â¤Ëà¥Ý¥¹¥È²ÏÂ¼Í¦µ±á¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ëµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¿Ü¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¥¢¥·¥¹¥È²¦
¡¡Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¤Î·ê¤òÀµ³Î¤ËÆÍ¤¯¥Ñ¥¹¤Ë´ÑµÒ¤¬ÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£ÊÆ¿Ü¤ÏÃÞÇÈÂçÀï¤Ç11¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎµÏ¿¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤±¤¬ÌÀ¤±¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢4°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿22»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¡¦Åì»³¹â3Ç¯¤À¤Ã¤¿2021Ç¯2·î¡¢B1Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤ØÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£ÆüÂçÆþ³Ø¸å¤ÎÆ±Ç¯12·î¤Ë¤âÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀîºê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢22Ç¯1·î¤Ë±¦¸ª¤òÃ¦±±¤·¤¿¡£Æ±Ç¯7·î¤Ë¤Ï±¦É¨Á°½½»úð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡Ë¤òÃÇÎö¡£1Ç¯°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤Æ3Ç¯½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥³¡¼¥È¤ËÌá¤ê¡¢±¦¸ª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤±¤Ê¤¬¤é16»î¹ç¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ä¤ê3»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆºÆ¤Ó±¦¸ª¤Î°ãÏÂ´¶¤«¤é¼ê½Ñ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¤Ç¤¤º¼«¿È½é¤Î¥¢¥·¥¹¥È²¦¤Ë¤âÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³ØÀ¸³è¤ÎÂçÈ¾¤ò¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎºî¤ê¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¤â¡ØÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ª¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´Ö¤Ë¤Ï²¼È¾¿È¤òÃÃ¤¨¡¢¡ÊÉ¨¤Î¸Î¾ã¤Ë¤è¤ë¡Ëº¸±¦¤Î¶ÚÎÏº¹¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢Ê¿¶Ñ22Ê¬½Ð¾ì¡£1»î¹çÊ¿¶Ñ4.8¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿°ìÊý¤ÇÆÀÅÀ¤Ï¤½¤ì¤ò²¼²ó¤ëÆ±4.0ÅÀ¡£1Ç¯»þ¤ÎÆ±9.8ÅÀ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤ÏÌÀÇò¤À¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°ÀïÁ°È¾¤ÏÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥å¡¼¥È¤â¤Þ¤À³ÎÎ¨Åª¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤â³Ú¤Ë¾¡¤Æ¤ë¡×
¡¡ºÇ½é¤Î11»î¹ç¤ÏÊ¿¶Ñ2.8ÅÀ¡£¸åÈ¾11»î¹ç¤Ï5.1ÅÀ¤ËÁý¤¨¤¿¡£12·î¤Î¥¤¥ó¥«¥ì¤Þ¤Ç¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÞÇÈÂçÀï¤Ç¤Ï1³ØÇ¯²¼¤Î´ä²¼¤È¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢Âç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ÆÀÅÀÎÏ¤Î¹â¤¤´ä²¼¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Î±³ØÀ¸¤Î¼éÈ÷¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¥«¥Ð¡¼¤âÂÕ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ä²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡£»ý¤¿¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¤Ã¤È°µ¤ò¤«¤±¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
´ä²¼¤Ï1»î¹çÊ¿¶Ñ2·åÆÀÅÀ
¡¡´ä²¼¤ÏÊÆ¿Ü¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ò¡Ö¥Ñ¥¹¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¥¬¡¼¥É¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤òÎÌ»º¤µ¤ì¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤ÏÊÆ¿Ü¤È¤Î1ÂÐ1¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡º£½©¤Ï22»î¹çÃæ21»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ27Ê¬½Ð¾ì¤·¡¢10.9ÆÀÅÀ¡£4.3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢2.6¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¾¡Éé¶¯¤¯¡¢ÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¼þ°Ï¤âÀ¸¤«¤»¤ë»ÊÎáÅã¡£¡Ö¤±¤¬¿Í¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç»î¹ç¤¬Â³¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦¤¦¤Á¤Ë¤±¤¬¿Í¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÀï¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿ÆüÂÎÂç¤Ë¤Ï2»î¹ç¤Ç·×41ÆÀÅÀ¡£10·î¤ÎÂÐÀï¤Ç¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2ÅÀº¹¤ÎÀÜÀï¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡´ä²¼¤âÂç¤±¤¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥³¡¼¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹â¹»2Ç¯»þ¤Ëº¸É¨¤ÎÁ°½½»úð×ÂÓ¤òÃÇÎö¤·¡¢3Ç¯²Æ¤ËÉüµ¢¡£Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤ò28Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£ÃÞÇÈÂçÆþ³Ø¸å¤Î2Ç¯½Õ¤ËÆ±¤¸²Õ½ê¤òÄË¤á¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç1Ç¯°Ê¾å¤òÍ×¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Î¾¿Æ¤«¤é¡Ö¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¡¢Áª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ª¤«¤²¤ÇÈ¿¹ü¿´¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£ºÆ¤Ó¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¤Ï19ºÐ°Ê²¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤â·Ð¸³¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êB¥ê¡¼¥°¤ÈAÂåÉ½¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÉüµ¢¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤Ã¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤Ç¤âÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×
²ÏÂ¼¤ò¡Ö¤¤¤Ä¤«¤¿¤É¤êÃå¤¤¿¤¤Â¸ºß¡×
¡¡À¤Âå¶þ»Ø¤Î¥¬¡¼¥É2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±ï¤¬¿¼¤¤¤Î¤¬²ÏÂ¼¡£ÊÆ¿Ü¤ÏÅì»³¹â2Ç¯»þ¤Ë1³ØÇ¯¾å¤Î²ÏÂ¼¤¬¤¤¤¿Ê¡²¬Âè°ì¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£3Ç¯»þ¤Ë¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×½àÍ¥¾¡¡£´ä²¼¤Ï¹â¹»1Ç¯»þ¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í½Áª¤Ç²ÏÂ¼¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âºÆÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î»ÊÎáÅã¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤¿²ÏÂ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÆ¿Ü¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÂÎ³Ê¤ÇNBA¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º£¤ÏËÜÅö¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿ÀÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Â´¶È¸å¤ÏB¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´õË¾¡£¤¤¤º¤ì¤Ï³¤³°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¼«Ê¬¤â¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²ÏÂ¼¤µ¤ó¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¡£´ä²¼¤â¡Öº£¤ÏÂ¸µ¤Ë¤âµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡£¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÂç³Ø³¦¤Ç¼«Ê¬¤è¤ê¾¯¤·³Ê¾å¤ÎÁê¼ê¤òÅÝ¤·¤Æ¡¢ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÃÏ¤ËÂ¤òÃå¤±¤ÆÀ®Ä¹¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤¤¿¤¤Â¸ºß¡×¤ÈÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤Ç²ÏÂ¼¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿2¿Í¤Ï¤Þ¤º¤ÏÂç³Ø¤ÎÄºÅÀ¤ò¥¤¥ó¥«¥ì¤ÇÁè¤¦¡£