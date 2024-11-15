JAXA¤Î´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥È¡ÖS-520-34¹æµ¡¡×ÂÇ¤Á¾å¤²À®¸ù¡Ö¥Ç¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³
¡¡´ÎÉÕÄ®¤Ç14ÆüJAXA¤Î´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ìÂÇ¤Á¾å¤²¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¤Ë´ÎÉÕÄ®¤ÎÆâÇ·±º±§Ãè¶õ´Ö´ÑÂ¬½ê¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿JAXA¤Î´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥È¡ÖS-520-34¹æµ¡¡×¡£
¡¡¾×·âÇÈ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿äÎÏ¤òÆÀ¤ë¡Ö¥Ç¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï31¹æµ¡¤Ç¥á¥¿¥ó¥¬¥¹¤ò»È¤¤À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î34¹æµ¡¤Ç¤Ï¡¢±ÕÂÎÇ³ÎÁ¥¨¥¿¥Îー¥ë¤Ë¤è¤ë¼Â¾Ú¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤ê·ÚÎÌ¤Ç¹âÀÇ½¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤ÆH3¥í¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤Î¼ÂÍÑ²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JAXA¤Ïº£¸å¡¢¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤Î²òÀÏ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£