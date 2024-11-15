¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇµÕÅ¾¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê1ËÜ¤Ë¡×¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¤é¤¨¾Ð´é¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º
¡þÂè3²óWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¥°¥ë¡¼¥×B ÆüËÜ-´Ú¹ñ(15Æü¡¢ÂæËÌ¥É¡¼¥à)
¡ÖWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Î2ÀïÌÜ¡¦´Ú¹ñÀï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¡£2²ó¤Ë1ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢Ä¾¸å¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏºÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2²óÉ½¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤¬2¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È1¼ºÅÀ¡£²ù¤·¤¤ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¡¢ÆüËÜÂÇÀþ¤¬ÌÔ¹¶¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤È·ª¸¶ÎÍÌðÁª¼ê¤¬2Ï¢ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¥´¥í¤Î´Ö¤Ë¿ÊÎÝ¡£2¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¹ÈÎÓÁª¼ê¤¬2-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢6µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Ë±¿¤Ó¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ï2ÆÀÅÀ¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ÈÎÓÁª¼ê¤Ï1ÎÝ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¿¤Á¤¬¾Ð´é¤ÇÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤Ë¹ÈÎÓÁª¼ê¤Ï¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤ò¤È¤é¤ì¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤ËÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê1ËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£