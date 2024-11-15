·Ù»¡Ì¾¾è¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¡¡ÀÐÀî¡¦Ìî¡¹»Ô»Ô¤ÎÃËÀ4600Ëü±ßÈï³²¡¡¤³¤È¤·ºÇ¤âÂ¿¤¤Èï³²³Û
ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¤Ë½»¤àÃËÀ¤¬Ìó4600Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï¤³¤È¤·ºÇ¤âÂ¿¤¤Èï³²³Û¤Ç¤¹¡£
Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌî¡¹»Ô»ÔÆâ¤Ë½»¤à40Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£·î8Æü¡¢·Ù»¡¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Ö¶ä¹Ô¸ýºÂ¤¬¥Þ¥Íー¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÃË¤«¤é¡ÖÈÈºá¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÃ¶¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ç·Ù»¡¼êÄ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¤ª¤è¤½4600Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç¤Ï¤³¤È¤·ºÇ¤âÂ¿¤¤Èï³²³Û¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤ÅÅÏÃ¤Ïº¾µ½¤òµ¿¤¤¡¢É¬¤º²ÈÂ²¤ä·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£