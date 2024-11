キセルが、最新シングル『縁歌』を11月20日(水)にリリースすることを発表した。同楽曲は、2年前の岡山のライブ前日に弟・辻村友晴がコロナ陽性で出演できないことが判明した際、兄・辻村豪文がその夜にホテルで制作し、翌日1人で弾き語りで披露した楽曲で、その後、サポートメンバーの野村卓史(Key)を共同プロデューサー、録音とミックスエンジニアを内田直之、マスタリングを田中三一を迎え、今回待望の音源化となった。

弟がライブを病欠したことに対する兄からの恨み節(と当日のMCで語っていた)と、「お前が来なけりゃ 始まらない」と歌う兄弟愛、「演歌」ではなく「縁歌」と名付けられたタイトルが、キセルの二人らしい関係性を表した、結成25周年の節目に相応しい楽曲になっている。ジャケットはキセル2人の子供の頃の写真。そして、「縁歌」の中に出てくる歌詞を副題にした『キセル結成25周年ツアー 〜ぐるりと回ってまた始めから〜』は、12月1日に名古屋クラブクアトロよりスタート。サポートに野村卓史(Key)を迎え、久しぶりのホール公演も含めたワンマンツアーとなる。<リリース情報>キセル『縁歌』配信開始:2024年11月20日(水)Written by Takefumi TsujimuraProduced & Arranged by Kicell & Takuji NomuraPerformed byTakefumi Tsujimura:Vocal, Chorus, Gut GuitarTomoharu Tsujimura:NayTakuji Nomura:Piano, SynthesizerRecorded by Naoyuki Uchida at STUDIO DedeMixed by Naoyuki Uchida at Makisato lab.Mastered by Mitsukazu Tanaka at studio Chatri<ライブ情報>『キセル結成25周年ツアー 〜ぐるりと回ってまた始めから〜』名古屋 2024年12月1日(日)名古屋クラブクアトロOPEN 16:00 START 17:00自由席 \5,500(税込)※ドリンク別e+・チケットぴあ・ローソンチケット問)名古屋クラブクアトロ 052-264-8211 https://www.club-quattro.com/nagoya/京都 2024年12月8日(日)先斗町歌舞練場OPEN 16:15 START 17:00指定席 \6,500(税込) / ペア枡席 \13,000(税込)e+・チケットぴあ・ローソンチケット問)SMASH WEST 06-6535-5569 https://smash-jpn.com/東京 2024年12月22日(日)渋谷さくらホールOPEN 16:00 START 17:00指定席 \6,500(税込)e+・チケットぴあ・ローソンチケット問)SMASH 03-3444-6751 https://smash-jpn.com/企画/制作:カクバリズム/SMASH総合問い合わせ:SMASH(03-3444-6751)https://smash-jpn.com/Web Site http://nidan-bed.com/カクバリズム Official Web Site http://www.kakubarhythm.com