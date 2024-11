アニメ『銀魂』シリーズの歴代OP・ED主題歌にのせて、キャラクターごとにフィーチャリングしたミュージッククリップを収録したDVD「銀魂 MUSIC CLIP COLLECTION」シリーズ。12月21日・22日に開催されるジャンプフェスタ2025にて、過去シリーズに収録されたすべてのミュージッククリップを収録した「銀魂 MUSIC CLIP COLLECTION COMPLETE BEST」の先行販売が決定した。

さらに、発売を記念して11月18日より期間限定で、歴代「銀魂 MUSIC CLIP COLLECTION」シリーズをアニメ『銀魂』公式YouTubeチャンネルにて4週にわたって初公開。ジャンプフェスタ2025のアニプレックス ソニー・ミュージックブースでは、これまでに発売したBlu-ray&DVDの描きおろしビジュアルを使用したオリジナル・グッズの先行販売や、購入者を対象にした5年ぶりとなる大抽選会の実施も決定した。■「銀魂 MUSIC CLIP COLLECTION COMPLETE BEST」DVD商品情報「ジャンプフェスタ2025」にて先行販売する「銀魂」キャラクターミュージッククリップ集の第5弾。歴代のミュージッククリップコレクションに加え、新規収録となる「銀魂 THE FINAL」の楽曲3曲分のミュージッククリップを収録したコンプリートベスト版。【収録内容】◆Disc1MUSIC CLIP COLLECTION1.「Pray」Tommy heavenly6 featuring 坂田銀時2.「ウォーアイニー」高橋 瞳×BEAT CRUSADERS featuring 神楽3.「曇天」DOES featuring 土方十四郎4.「アナタMAGIC」monobright featuring 桂 小太郎5.「遠い匂い」YO-KING featuring 志村新八6.「ワンダフルデイズ」ONE☆DRAFT featuring 近藤 勲7.「銀色の空」redballoon featuring 沖田総悟8.「Speed of flow」THE RODEO CARBURETTOR featuring 高杉晋助9.「MR.RAINDROP」amplified featuring エリザベス&定春10. 「てめーらァァァ!! それでも銀魂ついてんのかァァァ!!」Audio Highs featuring 万事屋11.「御用改めである!」Audio Highs featuring 真選組MUSIC CLIP COLLECTION 201612「サムライハート(Some Like It Hot!!)」SPYAIR featuring坂田銀時13.「I、愛、会い」ghostnote featuring志村新八14.「This world is yours」プリングミンfeaturing神楽15.「仲間」Good Coming featuring近藤 勲16.「Light Infection」Prague featuring土方十四郎17.「SIGNAL」KELUN featuring沖田総悟18.「sanagi」POSSIBILITY featuring桂 小太郎19.「アナグラ」黒猫チェルシー featuring坂本辰馬20.「修羅」DOES featuring高杉晋助21.「カートニアゴ」FLiP featuring神威22「LET'S GO OUT」AMOYAMO featuring.銀魂GIRLS(お妙、さっちゃん、九兵衛、たま、月詠)◆Disc2MUSIC CLIP COLLECTION 20171.「バクチ・ダンサー」DOES featuring 高杉晋助 & 坂田銀時2.「桃源郷エイリアン」serial TV drama featuring 桂 小太郎 & 近藤 勲3.「キャンディ・ライン」高橋 瞳featuring 沖田総悟 & 神楽4.「朝ANSWER」PENGIN featuring 志村新八 & 山崎 退5.「雪のツバサ」redballoon featuring 土方十四郎 & 沖田総悟6.「バランスドール」Prague featuring 坂田銀時 & 土方十四郎7.「ジレンマ」ecosystem featuring 神楽 & 神威8.「桜音」ピコfeaturing 今井信女 & 佐々木異三郎9.「奇跡」シュノーケルfeaturing 近藤 勲 & 志村 妙10.「風のごとく」井上ジョーfeaturing 真選組11.「サクラミツツキ」SPYAIR featuring 攘夷四天王 & 吉田松陽MUSIC CLIP COLLECTION 202012.「I Wanna Be...」SPYAIR featuring 坂田銀時13.「プライド革命」CHiCO with HoneyWorks featuring 志村新八14.「カゲロウ」ЯeaL featuring 神楽15.「DAY×DAY」BLUE ENCOUNT featuring 近藤 勲16.「KNOW KNOW KNOW」DOES featuring 土方十四郎17.「勝手にMY SOUL」DISH// featuring 沖田総悟18.「DESTINY」ねごと featuring 桂 小太郎19.「最後までII」Aqua Timez featuring 坂本辰馬20.「花一匁」BURNOUT SYNDROMES featuring 高杉晋助21.「グロリアスデイズ」THREE LIGHTS DOWN KINGS featuring 神威MUSIC CLIP COLLECTION COMPLETE BEST SPECIAL TRACK(新規収録)22.「ブレイクダウン」DOES featuring 坂田銀時23.「道楽心情」DOES featuring高杉晋助24.「轍〜Wadachi〜」SPYAIR featuring 万事屋※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。