¥È¥¥¨¥¢Æ³ÆþÍ½Äê¤Î¿··¿µ¡¡È³«È¯Ãæ»ß¡É¤Ë¡Äº´ÅÏÀþ¤ÏÊÌµ¡¼ï¤Ç¤Î½¢¹ÒÌÜ»Ø¤¹ º´ÅÏ»ÔÄ¹¡ÖºÇÂç¸Â°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÃÏ°è¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¦¥È¥¥¨¥¢¤¬½¢¹Ò¤òÌÜ»Ø¤¹º´ÅÏÀþ¤ÇÆ³ÆþÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¿··¿µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹Ò¶õµ¡¥áー¥«ー¤¬³«È¯¤òÃæ»ß¤·¤¿ÌäÂê¡£¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¤ÎÅÏÊÕÎµ¸Þ»ÔÄ¹¤Ï»ÄÇ°¤À¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊÌ¤Îµ¡¼ï¤Ç¤Î½¢¹Ò¤Ë¸þ¤±¡¢ºÇÂç¸Â¼è¤êÁÈ¤à¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´ÅÏ¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÄê´üÊØ¤Î½¢¹Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥¥¨¥¢¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îº´ÅÏÀþ¤ÇÆ³ÆþÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¿··¿µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹Ò¶õµ¡¥áー¥«ーATR¼Ò¤Ï11·î13Æü¡¢³«È¯¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿··¿µ¡¤ÏÃ»¤¤³êÁöÏ©¤Ç¤âÎ¥ÃåÎ¦¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é³êÁöÏ©¤¬890m¤·¤«¤Ê¤¤º´ÅÏ¶õ¹Á¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢º´ÅÏ»Ô¤ÎÅÏÊÕÎµ¸Þ»ÔÄ¹¤Ï15ÆüÄ«¡¢NST¤Ê¤É¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ä
¡Úº´ÅÏ»Ô¡¡ÅÏÊÕÎµ¸Þ »ÔÄ¹¡Û
¡Ö»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ÄÇ°¡£Àµ¼°¤Ê·Á¤ÇATR¼Ò¤ÎÈ¯É½¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢¥È¥¥¨¥¢¤Ï¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë12·î¡¢¸½ºß»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë2µ¡¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¤µ¡¼ï¤ò3¹æµ¡¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
³«È¯Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¿··¿µ¡¤ÈÈæ¤Ù¡¢Åë¾è²ÄÇ½¿Í¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹Ã«ÀîÀ¯¼ù¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤Î3¹æµ¡¤Çº´ÅÏÀþ¤Î½¢¹Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ»ÔÄ¹¤â¤³¤¦¤·¤¿Êý¿Ë¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¡¢»Ô¤È¤·¤Æ¤âº´ÅÏÀþ¤Î½¢¹Ò¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ºÇÂç¸Â¼è¤êÁÈ¤à¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úº´ÅÏ»Ô¡¡ÅÏÊÕÎµ¸Þ »ÔÄ¹¡Û
¡Ö¡ÊÅë¾è²ÄÇ½¡Ë¿Í¿ô¤¬¸º¤ë¤È¤«¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢¸½¹Ô¤Îµ¡ÂÎ¤Ç¤â¼óÅÔ·÷¤Þ¤ÇÈô¤Ù¤ë¤è¤¦¤ËºÇÂç¸Â°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
º´ÅÏÀþ½¢¹Ò¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡Äº´ÅÏ¶õ¹Á¤Ç¤ÏÏ©Àþ³«Àß¤Ë¸þ¤±¡¢³êÁöÏ©¤Î²þ½¤¹©»ö¤Ê¤É¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£