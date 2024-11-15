11·î14Æü Åê¹Æ

¡¡¥Û¥í¥é¥¤¥Ö½êÂ°¤ÎVTuber¡¦Çò¾å¥Õ¥Ö¥­¤µ¤ó¤Ï11·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ¥Þ¥ó¥¬¡ÖÀÇ¶â¤ÇÇã¤Ã¤¿ËÜ¡×Âè13´¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ÂÓ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¹Æ¤·¤¿¡ÖÀÇ¶â¤ÇÇã¤Ã¤¿ËÜ¡×Âè13´¬¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·¥­¥ã¥é¤Á¤ã¤ó¤Ë¿Æ¶á´¶¡Ä¡Ä¤ï¤«¤ë¡¢¤ï¤«¤ë¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÀ§ÈóÆÉ¤ó¤Ç¤Í¤£¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

(C)2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.
(C)2016 COVER Corp.