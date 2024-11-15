¡Ö¤¢¤ì¡©¤â¤¦¤½¤ó¤Ê»þ´ü¡©¡×¤Þ¤ÀÃÈ¤«¤¤¤±¤É¡ÄÅß¤ÎË¬¤ì¹ð¤²¤ë¡È´Ý¤ÎÆâ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡2025Ç¯2·î16Æü¤Þ¤Ç
Í¼Êë¤ì¤ÎÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©¤â¤¦¤½¤ó¤Ê»þ´ü¡©¡×¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
Åß¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡£
Ìó1.2km¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ç¸¸ÁÛÅª¤Ê¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤Î¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤¿¿Í¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¡£¤¹¤´¤¯¤Ê¤ó¤«ÃÈ¤«¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ÆÊõÀÐ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¡Ö´Ý¤ÎÆâ¤é¤·¤¤¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»Ò¶¡¤â¡ÖÊõÊª¡¢ÊõÀÐ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤Ëµ±¤¯¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ï2025Ç¯2·î16Æü¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£