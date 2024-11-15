¶¨²ñ¤Î¸ýºÂ¤ò·«¤êÊÖ¤·ÃåÉþ ²ñ¼Ò¤Î¼Ú¶âÊÖºÑ¤Ë¡¡È¬ÂåÄ´Ää¶¨²ñ¤ÎÁ°²ñÄ¹¤ËÍºáÈ½·è¡¡·§ËÜ
·§ËÜ¸©¤ÎÈ¬ÂåÄ´Ää¶¨²ñ¤ÎÁ°¤Î²ñÄ¹¤¬¡¢¶¨²ñÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤«¤é¶â¤òÃåÉþ¤·¤¿¤È¤·¤Æºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢·§ËÜÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ï¡¢Á°²ñÄ¹¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶¨²ñ¤Î¸ýºÂ¤ò·«¤êÊÖ¤·ÃåÉþ ²ñ¼Ò¤Î¼Ú¶âÊÖºÑ¤Ë¡¡È¬ÂåÄ´Ää¶¨²ñ¤ÎÁ°²ñÄ¹¤ËÍºáÈ½·è¡¡·§ËÜ
¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îºá¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢È¬ÂåÄ´Ää¶¨²ñ¤ÎÁ°¤Î²ñÄ¹¤Îº´Æ£ÏÂµ®¡Ê¤µ¤È¤¦ ¤«¤º¤¿¤«¡ËÈï¹ð¡Ê65¡Ë¤Ç¤¹¡£
È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º´Æ£Èï¹ð¤Ï²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿2022Ç¯4·î¤«¤é10·î¤Î´Ö¤Ë¡¢Éã¿Æ¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À²ñ¼Ò¤Ë¤«¤«¤ëÂ¿³Û¤ÎÉéºÄ¤òÊÖºÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¶¨²ñÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤«¤é7²ó¤ËÅÏ¤ê¤¢¤ï¤»¤Æ150Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
11·î15Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢·§ËÜÃÏºÛ¤ÎÎëÌÚÏÂÉ§¡Ê¤¹¤º¤ ¤«¤º¤Ò¤³¡ËºÛÈ½´±¤Ï¡¢¡Ö·«¤êÊÖ¤·ÃåÉþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áê±þ¤ÎÈóÆñ¤òÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»ö¼Â¤òÇ§¤áÈ¿¾Ê¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë°ìÉô¤òÊÛ½þ¤·¤Æ¤¤¤ÆÊÛ½þ·ÑÂ³¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò2Ç¯6¤«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´Ää¶¨²ñ¤ÏºÛÈ½½ê¤Î³°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ç¤°Õ¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¡¢½êÂ°¤¹¤ëÄ´Ää°Ñ°÷¤Ï¿È¶á¤ÊÌäÂê¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤òÃç²ð¤¹¤ëºÛÈ½½ê¤ÎÈó¾ï¶Ð¿¦°÷¤Ç¤¹¡£