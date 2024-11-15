»°³ÞµÜÈÞÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤Î¹ðÊÌ¼°¡ÖÚÌÁò¤Îµ·¡×¤¬11·î26Æü¤Ç·èÄê¡¡16Æü¸á¸å5»þ¤«¤é¤Ï°ìÈÌ¤ÎÇ¼´½¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¤ª½®Æþ¡×¤â
»°³ÞµÜÈÞÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤Î¹ðÊÌ¼°¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÚÌÁò¤Îµ·¡Ê¤ì¤ó¤½¤¦¤Î¤®¡Ë¡×¤¬¡¢11·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
101ºÐ¤ÇÀÂµî¤µ¤ì¤¿É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤ÎÁòµ·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÜÆâÄ£¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¹ðÊÌ¼°¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÚÌÁò¤Îµ·¡×¤Ï11·î26Æü¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤ÎËÅç²¬ÊèÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÁÓ¼ç¤ÏÂ¹¤Î»°³ÞµÜ²È¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬Ì³¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢16Æü¸á¸å5»þ¤«¤é¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÇ¼´½¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¤ª½®Æþ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¹Ä¼¼¤Î´·Îã¤Ë¤è¤ê¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÏÁòµ·¤Ë¤Ï½ÐÀÊ¤µ¤ì¤º¡¢Ä¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÀ®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ»²Îó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
16Æü¤«¤éÅöÌÌ¡¢°ìÈÌ¤ÎµÄ¢¤¬¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å7»þ¤Þ¤ÇÀÖºä¸æÍÑÃÏÆâ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£