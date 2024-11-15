·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Ë½»¤à73ºÐ¤Î½÷À­¤Ë·Ù»¡´±¤Ê¤É¤òÁõ¤Ã¤¿¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¶â3800Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤Ï¸½¶â¤ò¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¸¼´ØÀè¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯3·î²¼½Ü¡¢Á°¶¶»Ô¤Ë½»¤à73ºÐ¤Î½÷À­¤Î¼«Âð¤Ë·Ù»¡´±¤ä¸¡»¡´±¤òÁõ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ýºÂ¤ËÈÈºá¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¤ª¶â¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª»¥¤òÄ´¤Ù¤ë¤Î¤Ç¸½¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢5·î¤Ë½÷À­¤Ï2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¢¤ï¤»¤Æ¸½¶â3800Ëü±ß¤ò¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¸¼´ØÀè¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½÷À­¤ÏÅÅÏÃ¤Ç¡Ö10·î¤´¤í¤Ë¤ÏÁÜºº¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤ª¶â¤òÊÖ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10·î¤ò²á¤®¤Æ¤â¶â¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈÈºá¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ª¶â¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤À¡×¤Ê¤É¤È·Ù»¡´±¤Ê¤É¤òÁõ¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Åµ·¿Åª¤Êº¾µ½¤Î¼ê¸ý¤À¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£