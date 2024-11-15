ÀÝ¿©¾ã³²¸øÉ½¤Î±óÌî¤Ê¤®¤³¡¢²á¿©ÓÒÅÇ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¸½¾õ¤ò¹ðÇò¡ÖÃÏ¹ö¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡10Âå¤«¤éÂ³¤¯ÀÝ¿©¾ã³²¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤Î±óÌî¤Ê¤®¤³¤¬¡¢²á¿©ÓÒÅÇ¤Ë¶ì¤·¤à¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÝ¿©¾ã³²¸øÉ½ ±óÌî¤Ê¤®¤³¤Î¶á±Æ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¤Î¾É¾õ¤ä¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ·Á¡¢ÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿±óÌî¡£
¡¡11·î14Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦1¥«·î°Ê¾å¡Ä²á¿©ÓÒÅÇ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£µñ¿©´ü¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£ËèÆü·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡¢²á¿©ÓÒÅÇ¤âÁêÅö¤Ä¤é¤¤¡£¤â¤¦·ù¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡ÖÆ¨¤²¤¿¤¤¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¡¢Ìó6»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ëº¬¿¼¤¤¤ó¤À¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ï¡£°Ëâ¤À¤«¤é¡£¡×¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿±óÌî¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤Î»£±Æ¸å¤ËÀÝ¿©¾ã³²¤Î¾É¾õ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¿©¤ÙÊª¤òµá¤á¤Æ°û¿©Å¹¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²áµî¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢ÃÏ¹ö¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿§¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò²¼¤µ¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤±¤ì¤É¡Ä¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ä¼£ÎÅ¤·¤Æ¤â¡¢¼£ÎÅ¤·¤Æ¤â¼£¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£¤´Íý²òÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î»×¤¤¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤«¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤è¡ªÂç¾æÉ×ÀäÂÐ¼£¤ë¤«¤é¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë