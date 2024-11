SEVENTEENが、11月29日より始まるワールドツアー日本公演の開催都市にて、コンサート連動型プロジェクト『SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY』を開催する。

2022年よりスタートした『THE CITY』プロジェクトは、コンサート開催前後に都市のいたるところで様々なイベントを開催し、ファンの体験を拡大して提供する“都市型コンサートプレイパーク”。今年5月のスタジアムツアーにあわせて行われた『SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY』では、大阪と横浜にて合計約40の企業や行政、公共機関などが参画。各都市のランドマークをはじめとした100カ所でプログラムが展開され、7.3万人のユニークユーザー(うち12.5%が日本以外の国/地域から)が参加した。

4回目の開催となる今回は『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』にあわせて、公演開催地となる愛知、東京、大阪、福岡の4都市にて開催される。ツアータイトルにちなみ「I'm RIGHT HERE!」と言いたくなる各地での思い出作りをテーマに展開され、ファンの体験と“エンタメ×観光”の可能性を広げていくという。

これまでにも実施されたデジタルスタンプラリー企画や、会計時の合言葉「鳥貴族アジュナイス」がファンからの話題を呼んだ前回の『鳥貴族』とのコラボレーションなど、本プロジェクト内で好評だったという企画を今回の全4都市でも展開。スタンプラリースポットは過去最大となる見込みとのこと。

また、SEVENTEENのキャラクター『ボンボンイ』のご当地デザインパネルやカプセルトイ『PANEL CAPSULE MACHINE』が各都市を象徴する場所に登場するほか、『ご当地ボンボンイ』の公式商品やコラボレーション商品、キャンペーンノベルティも展開。各コラボレーション先はSEVENTEENのビジュアルポスターやパネルで装飾され、SEVENTEENが期間中の各都市を彩る。

名古屋でのプログラムは11月22日より順次スタート。ランドマークである中部電力 MIRAI TOWERやフォトジェニックスポットとして知られるオアシス21が、SEVENTEEN公式カラーをテーマにライトアップされる。そのほか、オアシス21内のスケートリンク『豊田合成リンク』、みそかつの老舗『矢場とん』、中日ビル、中日ビル内のカステラ専門店『DE CARNERO CASTE NAGOYA』、メ~テレ(名古屋テレビ放送)とのコラボレーションが予定されている。

さらに東京では、池袋 サンシャインシティや東京ドームシティ、マリオンクレープなどとコラボレーション。大阪では、ハービスPLAZA/ハービスPLAZA ENT、ディアモール大阪、グランフロント大阪ショップ&レストラン、阪急三番街、NU茶屋町/NU茶屋町プラスとのコラボレーションが行われる。

各プログラムの詳細や期間は特設サイトへ。プログラムの追加、最終都市となる福岡で実施されるプログラムについても随時公開されていくとのこと。

(文=リアルサウンド編集部)