¡Ú¾¾ºå¶¥ÎØ¡¦£Ç·¥ì¥ª¥Ë¥º¥«¥Ã¥×¡ÛÃæ°æÂÀÍ´¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡¢µÇ°¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¾¾ºå¶¥ÎØ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÜÀßÀ°È÷Åù¶¨»¿¶¥ÎØ£é£î¾¾ºå£Ç·¡Ö£Ô£è£å¡¡£Ì£å£ï£î£é£ä£ó¡¡£Ã£õ£ð¡Ê¥¶¡¦¥ì¥ª¥Ë¥º¥«¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ï£±£µÆü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æó¼¡Í½Áª¤Ç¤ÏÆÃÁªÁÈ¤ÎÁê¼¡¤°Ã¦Íî¤ä¡¢Â¼ÅÄÍ´¼ù¤ÎÍî¼Ö¤Ê¤ÉÇÈÍð¤¬Â³½Ð¡£Ãæ°æÂÀÍ´¡Ê£³£µ¡áÆàÎÉ¡Ë¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å¿ù²ÅÄÐ¤ÎÈÖ¼ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿°ì¼¡Í½Áª¤ÈÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Æó¼¡Í½Áª¤Ï°ð³ÀÍµÇ·¤ËÁ°¤òÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Àµ¹¶Ë¡¤«¤éÀÖÈÄ¤Ç½éÆüÆÃÁªÁÈ¤Î¹â¶¶¿¸Ìé¤ò¡Ö¸åÊý¤ËÃÖ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÆÍ¤ÃÄ¥¤ë¤È¡¢Ãæ»Í¹ñÀª¤Î»Å³Ý¤±¤¬¤Ê¤¤¤È¸«¤ë¤ä¡Ö¶î¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¶î¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÅª³Î¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¡¢ÂÇ¾â£´³Ñ¤ÇÀè¹ÔÂÖÀª¤Ë¡££±¼Ö¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¿³°ÅÄ¿´ÅÍ¤ÎÈÖ¼ê¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢£²³Ñ¤«¤éµÍ¤á¤ëÀª¤¤¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢ÆÍ¤È´¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Çº£´ü¤¹¤Ç¤Ë£±£³¾¡¡£ÍèÇ¯£³·î¤Î°ËÅì£Ç¶¥¦¥¤¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤ÎÆÃÁªÆþ¤ê¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤¬¡ÖºÇ¶á¤ÏÂç¤¤¯Êø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿´¿È¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¼«Éé¤Ï¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡¢µÇ°¡Ê£Ç·¡Ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡º£Ç¯£¶·î¤ÎÃÏ¸µ¡ÊÆàÎÉ¡ËµÇ°·è¾¡¡Ê£¹Ãå¡Ë¤Ç¤Ï¶ì½Â¤òÌ£¤ï¤¤¡¢×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£½à·è£±£²£Ò¤ÏÃÏ¸µ¤Î»®²°Ë¤È¾¾ºäÍÎÊ¿¤È¤Î»°Ê¬Àï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÎÏ´Ø·¸Åª¤Ë¤â¤½¤ó¿§¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Æó¼¡Í½ÁªÆ±ÍÍ¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ËÎ©¤Á²ó¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£