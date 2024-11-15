フジミ模型、プラモデル「1/24 マツダRX-8 タイプS（GT・Wウィング付き）」や70周年記念の「キングギドラ（1991）」などを2025年2月に発売
【フジミ模型：2025年2月新商品】
2月13日 発送予定
2月12日 発送予定
2月13日 発送予定
2月26日 発送予定
(C)FUJIMI. All right researved.
フジミ模型は、2025年2月に発売予定のカーモデル、チビマルゴジラシリーズ新商品を公開した。
カーモデルでは、「1/24 ハイソカーシリーズ」より「クラウン2.0 スーパーチャージャー（ハイソカーバージョン）」や「1/24 インチアップシリーズ」より「マツダRX-8 タイプS（GT・Wウィング付き）」、「スカイラインGT-R NISMO（BNR32） ニスモ40周年組立式ケース付き」がラインナップ。
また、「チビマルゴジラシリーズ」よりゴールドメッキ仕様の「チビマルゴジラ402 キングギドラ (1991) 70周年記念バージョン 豪華メッキ仕様」が登場する。
フジミ模型 2025年2月新商品
1/24 HC13 クラウン2.0 スーパーチャージャー(ハイソカーバージョン)
2月13日 発送予定
価格：3,520円
1/24 ID326 マツダRX-8 タイプS(GT・Wウィング付き)
2月12日 発送予定
価格：3,080円
1/24 ID1002 スカイラインGT-R NISMO（BNR32）ニスモ40周年組立式ケース付き
2月13日 発送予定
価格：4,950円
チビマルゴジラ402 キングギドラ (1991) 70周年記念バージョン 豪華メッキ仕様
2月26日 発送予定
価格：7,480円
(C)FUJIMI. All right researved.
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